Chimi hasta fin de año

Al igual que Fabián Alegre en 2013, cuando concluyó el segundo (y olvidable) ciclo de Diego Cagna, un entrenador interino tendrá continuidad en plena competencia. Cinco años después, le toca afrontar con el desafío de hacerse cargo del primer equipo a Juan Carlos Blengio, quien colgó los botines a mitad de año, que agarró la dirección técnica de la reserva y ahora, fue designado como DT de la Primera hasta fin de año.

La continuidad de Chimi, quien debutó con un buen empate ante Independiente en Avellaneda, se da porque la Comisión Directiva, a cargo de Ezequiel Melaraña, no pudo contratar al principal candidato para suceder a Cristian Ledesma: en declaraciones con Radio La Red, Alfredo Berti, quien venía de dirigir a Argentinos Juniors, expresó que rechazó la oferta, ya que no tiene ánimos de dirigir en este momento. Los otros nombres que se mencionaron son entrenadores con vasta experiencia, como Américo Gallego y Néstor Gorosito, aunque no han llegado a buen puerto (al menos por el momento). También se baraja la posibilidad de Mariano Echeverría, también hace poco futbolista del club (y muy querido por la gente), pero no por ahora.

Así las cosas, Blengio (junto a Ezequiel Maggiolo, ayudante de campo y Daniel Islas, entrenador de arqueros; todos emblemas tigrenses) tomará las riendas del Matador hasta el corte de fin de año de la Superliga, si es que no surgen imprevistos: el próximo compromiso será el lunes que viene ante Estudiantes de La Plata, en Victoria (fecha 8), y seguirán Newell´s (fecha 9), Lanús (fecha 10), Boca Juniors (fecha 11), Argentinos Juniors (fecha 12), Defensa y Justicia (fecha 13), Godoy Cruz (fecha 14) y Belgrano (fecha 15). Luego, vendrá el receso de verano. En ese lapso, Tigre se jugará gran cantidad de sus fichas para quedarse en Primera División, porque necesita puntos y ganar, porque la zona roja presiona fecha a fecha.