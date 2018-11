Todas las finales de River en Libertadores

Es cierto que la del próximo sábado 24 de Noviembre no será una final más. Si no que será la final más importante para ambos clubes en su historia. Es por eso que repasaremos todas las finales que disputó River hasta el momento por Copa Libertadores.

Primera Final de América

En el año 1966, el Club Atlético River Plate jugó por primera vez en esta instancia de Copa Libertadores. Fue ante Peñarol de Uruguay y la primer final fue en Montevideo, donde los locales se impusieron por 2-0. Luego, en Buenos Aires, River ganó 3-2. Y por último en Santiago de Chile, Peñarol ganó 4-2 tras ir perdiendo 2-0. Desde aquel partido nació, para los hinchas de River, la denominación de "gallinas".

Otra final perdida

Diez años más tarde, en 1976, el equipo de Ángel Labruna venía de ser bi campeón del fútbol argentino tras 18 años de sequía. Sin embargo, la Copa Libertadores seguiría siendo esquiva para el conjunto millonario. Perdió en las finales 4-1 contra Cruzeiro en Belo Horizonte, después ganó 2-1 en Argentina y cayó 3-2 nuevamente en Chile.

Bambino y el Búfalo trajeron la primera

Otros diez años tuvieron que pasar para que River se encontrara en esa instancia. Fue en 1986 y como dice el famoso refrán: "La tercera es la vencida" y lo fue. El equipo que dirigía Hector Veira superó en Cali al América por 2-1 y en Núñez 1-0 y así se coronó campeón por primera vez de la Copa Libertadores. El gol de aquella noche en el Monumental lo marcó el histórico Juan Gilberto Funes, conocido como "El Búfalo". Reviví el golazo del ex delantero puntano.

La segunda en el '96

De la mano de Enzo Francescoli como estandarte y referente del equipo, y además, la dirección técnica de Ramón Ángel Díaz, River lograría la segunda Copa Libertadores en 1996 en su historia. En la final se midió, otra vez contra el América de Cali. En la ida perdió 1-0 en Colombia. Luego, en la vuelta, el Monumental recibió al equipo de manera histórica. Aquella noche de junio cayeron tantos "papelitos" y serpentinas dentro del campo que no se veía ni la pelota. Además, en los primeros minutos gracias a un pase de Ortega cayó el primer gol de Hernán Crespo y tras una mala salida del arquero Córdoba que regaló la pelota, esta misma le quedó al mismísimo Crespo para el 2-0 de cabeza y la alegría de todo el pueblo millonario.

Gallardo alcanzó la gloria en 2015

Muchos pensaron que el fenómeno se iba a repetir en 2006, pero las cosas no fueron muy buenas para el club durante aquella época. Tras sufrir muchos años, la llegada de Marcelo Gallardo traería un poco de paz y alegría a los de River. Aquel 2015 quedará grabado en la retina de los jóvenes que veían por primera vez a su equipo campeón de América y en la de los no tan jóvenes que esperaron 19 años para que la historia se repita. La final fue ante Tigres y en la ida, ambos equipos no se sacaron diferencias. Fue 0-0 en un partido duro.

El 5 de Agosto, en el Monumental y bajo una lluvia torrencial que hizo aún más épica la noche de Copa, River se impuso por 3-0 con goles de Alario, Sánchez (penal) y Funes Mori (foto). Aquella copa se quedaba en casa por tercera vez y de la mano del Muñeco volvíamos a Japón.

Ahora, River Plate deberá enfrentarse a su máximo rival, Boca Juniors para definir la final de la Copa Libertadores. Cabe aclarar que, otra vez, será en el Estadio Monumental.