Entrevista a Juan Ignacio Cautela: "Nos preparamos muy bien, hay un gran plantel en el equipo"

La quinta división de Temperley se prepara para enfrentar un arduo torneo que está al caer, pero mientras está a la espera del comienzo de este, Juan Ignacio Cautela, arquero de esta categoría a la que se sumó hace poco tras quedar libre en Independiente, muy amablemente dialogó en exclusiva con el Staff de Temperley VAVEL y nos contó como se preparan.

- ¿Como se preparan para el comienzo del torneo?

- Nos preparamos la verdad que muy bien, hay un gran plantel en el equipo, muchos jugadores buenos, un gran técnico con mucha experiencia que jugó en Primera División y un preparador físico también de mucha experiencia, como lo es Jorge Mordasini, que es muy conocido en el club. Así que contentos y bien preparados físicamente, futbolísticamente y psicológicamente, para el arranque del torneo, estamos entrenando a full cada semana para estar cien porciento cuando nos toque arrancar el torneo.

- ¿Como ves al grupo?

- Al grupo lo veo muy compañero, muy profesional, como tiene que ser, por más que todavía seamos chicos de 18 años, es muy profesional el plantel a la hora de entrenar y a la hora de jugar. Es un grupo muy lindo que nos toca, en una linda edad también, así que muy contento por haber llegado y encontrar este grupo.

- ¿Cuál es tu próximo objetivo a nivel grupal e individual?

- Mi objetivo a nivel grupal sería dar lo mejor de mi en cada partido si es que me toca estar, si me toca estar afuera dar lo mejor también para el grupo, para cuando me necesiten yo estar ahí y si me toca estar adentro, rendir un cien porciento adentro de la cancha, dándole confianza, seguridad y tranquilidad a mis compañeros que se la merecen a la hora de jugar. Mi objetivo a nivel individual es tener un cien porciento de efectividad en los partidos, sin errores, tratar de que mis compañeros se sientan cómodos y mi objetivo final, a largo plazo, sería llegar a jugar en Reserva o llegar ser citado con Primera División. La verdad que eso sería un sueño muy lindo que me gustaría cumplir, más en un club, como es Temperley.

- ¿Como influyen estos amistoso para ustedes?

- Estos amistosos la verdad es que estuvieron bien, fueron unos lindos encuentros con varios equipos de Primera División, como San Lorenzo, Estudiantes, Defensa y Justicia y Lanús. Veo un resultado muy positivo, por más que hayamos perdido dos de esos partidos, ya que pese a que son equipos más grandes, nosotros hemos ganado jugando bien y cuando perdimos también jugamos bien, no se nos dieron los goles, pero muy contento por el rendimiento del equipo.

- ¿Que sensaciones te dejaron a vos estos amistosos que jugaron hasta el momento?

- Las sensaciones son muy lindas, más que nada para mi que son los primeros partidos con la camiseta de Temperley. Primero que nada a mi siempre me impresionó jugar y tener el estadio atrás, cuando estamos por entrar a la cancha, miró para al costado y tener el estadio ahí, la verdad que es una sensación muy linda, con las ganas de estar en un futuro ahí adentro. Como dije anteriormente, hay un grupo muy bueno, que sabe lo que quiere ganar, que sabe los objetivos que hay a largo y corto plazo. Espero que sigamos por el mismo camino, que sigamos ganando, disfrutando nuestra edad para el fútbol.

- ¿Cómo llegaste a Temperley?

- Yo quedé libre en Independiente en enero, y por un conocido de mi familia, me recomendaron ir a Temperley, porque tiene muy buenas inferiores, y la verdad que era un cambio que yo necesitaba, es un lindo club para poder seguir mi carrera, así que no tuve problemas en decir que si apenas me dijeron y a los dos días ya estaba yendo a la sede a entrenar. Estuve un tiempo, hasta que me dijeron que me querían fichar, y la verdad que fue una emoción muy linda y mucha alegría de arrancar un nuevo ciclo, y de esa manera.

- ¿Cómo te recibió el grupo?

- Una vez que entré al grupo, no fue para nada difícil, porque es un grupo muy unido, donde mis compañeros me reciben de la mejor manera, muchas risas son las que te hacen unirte mucho más y eso no fue difícil. En el grupo de los arqueros también me recibieron muy bien, un entrenador de arqueros, como lo es Alejandro Medina, te hace incluirte mucho más fácil. Así que estoy muy contento, soy agradecido por el grupo que me tocó.

- ¿Quienes son tus referentes en tu puesto?

- Hoy en día me gustan los arqueros modernos, mi referente número uno en mi puesto es Marc-André ter Stegen (Barcelona), y después del nivel loca, Cesar Rigamonti (Belgrano) me gusta mucho, Franco Armani (River Plate) y Esteban Andrada (Boca Juniors).