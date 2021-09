Ferro se despertó y logró darlo vuelta

El “Verdolaga” superó ampliamente al “Albirrojo” en un encuentro donde se jugaron dos partidos, uno en cada tiempo. La primera mitad la jugó un equipo sin idea, con poca reacción y sin actitud que se dejaba manejar y avasallar por un rival que tenía claro lo que había ido a buscar. Por otra parte, el complemento lo disputó un 11 con hambre de gloria y que se llevó puesto al “Albirrojo” con un Tomás Molina inspirado, con un Emiliano Ellacópulos determinante y un Gastón Moreyra que desde su ingreso manejo la pelota y los tiempos del equipo.

La primera mitad fue toda de la visita quien se plantó en campo rival y avasalló a un “Oeste” que no lograba juntar pases y no generaba peligro en el área de enfrente. Las más claras eran de la visita mientras que el dueño de casa no se asociaba, tenía problemas en el retroceso y las pocas llegadas que generaba no incomodaban al rival. Al minuto 6 llegó el primer gol: Juan Sills cometió un penal sonso y Hugo Vera fue quien lo cambió por el 1-0 a favor de la visita. El resto del primer tiempo fueron ataques de un conjunto cordobés que no le daba descanso a un Ferro que no reaccionaba y daba ventajas en cada sector de la cancha.

El complemento comenzó con dos modificaciones de la dupla Orsi-Gómez y con un cambio de actitud, ya no era el golpeado y pasivo equipo de antes, eran 11 muchachos que no solo quería empatarlo, sino que también querían que los tres puntos se queden en casa. Al minuto 51 llegó la igualdad: Gran jugada de Federico Fattori quien se desprendió y tocó con Ellacópulos, el “Griego” amagó, la dejó pasar y remató cruzado al segundo palo dándole vida a su equipo. Para alivio de todos, los jugadores comenzaron a levantar el nivel y a mostrar una rebeldía que no se vio en la primera mitad. La defensa sólida, la pelota al piso y las sociedades más presentes que nunca. En el 63, Agustín Aleo recibió una infracción dentro del área rival y Tomás Molina, quien no había tenido muchas oportunidades, tomó la pelota y desde los 12 pasos puso a su equipo arriba en el marcador. El “Verdolaga” comenzaba a brillar y a superar en todo aspecto a un Instituto de Córdoba que no mostraba reacción ante el crecimiento del local.

En el 64, Marcelo Vázquez realizó modificaciones para darle aire a su equipo, pero cuatro minutos más tarde, Molina volvía a inspirarse y luego de amagarle al arquero remató de zurda y, con suspenso, puso el 3-1 final. A partir del minuto 70, el partido ya no daba para más, Ferro no buscaba con ansias un cuarto e Instituto no lograba lastimar a la defensa firme del dueño de casa, simplemente dejaban que el tiempo transcurra y que las emociones se apaguen.

El “Oeste” demostró que con ganas y sacrificio se pueden lograr cosas importantes, este es el camino. Ferro cerró la jornada 23 con 32 puntos y a tan solo dos unidades de la zona de clasificación, cada vez más cerca del objetivo, cada vez más cerca de la gloria.

Síntesis

Ferro Carril Oeste: Marcelo Miño; Hernán Grana, Gabriel Díaz, Juan Sills, Agustín Aleo; Emiliano Ellacópulos, Federico Fattori, Claudio Mosca; Gonzalo Rodríguez, Tomás Molina y David Gallardo. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Instituto (Cba): Jorge Carranza; Agustín Gómez, Hugo Vera, Lucas Landa, Rodrigo Mazur; Nicolás Watson, Franco Watson, Alejandro Faurlin, Rodrigo Garro; Matías Godoy y Martín Comachi. DT: Marcelo Vázquez.

Goles: en el Primer Tiempo: en el 6’ Hugo Vera (INS), en el Segundo Tiempo: en el 6’ Emiliano Ellacópulos (FCO), en el 18’ Tomás Molina (FCO), en el 23’ Tomás Molina (FCO).

Cambios : en el Segundo Tiempo: en el 1’ Gastón Moreyra por David Gallardo y Sebastián Olivares por Juan Sills (FCO), en el 8’ Tadeo Allende por Martín Comachi (INS), en el 19’ Leonardo Ferreyra por Franco Watson, Martín Pino por Rodrigo Garro y Gustavo Villaruel por Agustín Gómez (INS), en el 24’ Fernando Miranda por Emiliano Ellacópulos (FCO), en el 33’ Germán Rivero por Federico Fattori (FCO), en el 34’ Joaquín Arzura por Hugo Vera (INS), en el 40’ Lucas Souto por Gonzalo Rodríguez (FCO).

Amonestados: en el Primer Tiempo: en el 30’ Agustín Gómez (INS), en el 33’ Juan Sills (FCO), en el 39’ Gonzalo Rodríguez (FCO), en el 44’ Hugo Vera (INS), en el Segundo Tiempo: en el 3’ Hernán Grana (FCO), en el 39’ Matías Godoy (FCO).

Expulsados : NO HUBO

Estadio: Arquitecto Ricardo Etcheverry