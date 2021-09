Newell's cayó ante Atlético Tucumán

Atlético Tucumán derrotó 2-1 a Newell’s en Rosario, por la novena fecha de la Liga Profesional. Franco Mussis y Augusto Lotti convirtieron para el Decano, mientras que Nacho Scocco marcó para la Lepra con un tremendo remate.

Newell's perdió el invicto de local y es una nueva señal de que sigue en declive. Otro flojo desempeño del conjunto de Fernando Gamboa lo condenó, pese a que Atlético Tucumán no realizó mucho más para quedarse con la victoria por 2 a 1. Pero el Decano hizo lo suficiente para darle un cachetazo sobre el cierre del partido a la lepra, que continua siendo una estructura frágil.

La puesta en escena de Newell's arrancó a un ritmo intenso, con un exceso de velocidad continuo que derivó en imprecisiones en campo adversario. El plan del decano fue no desarmarse y desplegarse rápido en ataque. Con esa formula encontró un hueco antes de los 5' para la corrida de Ruiz Rodríguez. Aguerre se le anticipó y lo trabó con ambos pies, evitando la caída de su arco. La postura del conjunto de Gamboa fue clara: atacar en base a juego asociado. Le salió de a ratos y en mucho menor proporción cerca del arco de Lucchetti. La intensidad en la marca del medio del equipo tucumano no le dio respiro. Tampoco la lepra supo cómo resolver ese obstáculo. Tuvo que esperar que se abriera un resquicio, con el rival a contrapierna, para aproximarse con riego. Comba abrió a a la izquierda y Castro sacó un derechazo cruzado que pasó cerca. La dificultad para el toque y el traslado fue compartida. Las desprolijidades se repartieron. A partir de esos desaciertos es que hubo acciones de riesgo dentro de un juego con muy pocas ideas.

Newell's se encontró con un adversario que no le dio tregua. Predominó la lucha por sobre el fútbol. El tiro desde afuera de área de Negri que exigió a Lucchetti fue un resumen del rojinegro en la primera etapa. Dependió de un intento individual para tener expectativas mayores.

Ya en el segundo tiempo, a los 53’ apareció Mussis y adelantó a Atlético Tucumán en el marcador. A partir de ahí, la Lepra comenzó a manejar un poco más la pelota, aunque sin generar peligro; hasta que entró en acción Scocco que marcó con un formidable remate desde afuera del área, que dio en el travesaño antes de ingresar. El goleador rescató así a Newell's de un estado de confusión que a esa altura preocupaba. La igualdad fortaleció a Newell's. Castro y Scocco fueron los líderes de la arremetida rojinegra. La "Lepra" fue pura voluntad. Y de fútbol intermitente. El "rojinegro" quería y no podía. Atlético Tucumán parecía que se venía abajo, casi olvidando el arco de Aguerre. Pero tuvo una y no la desperdició. Centro de Campos, golpe de cabeza de Carrera que dio en el palo y Lotti, con un frentazo, puso el 2 a 1. Quedaba poco y Newell’s recibía un impacto tremendo. No bajó los brazos, pero quedó lleno de bronca por una derrota que hizo poco por evitar. En la próxima fecha, Newell's visitará a Colón y Atlético Tucumán hará como local ante Arsenal.