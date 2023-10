Newell's empató con Platense y se complica para pelear los playoff

Un partido quizás parejo pero desde el poco juego de los dos equipos, hubo algunas situaciones durante el encuentro pero en términos generales no parecía estar cómodo el conjunto rojinegro. La figura del encuentro fue Ian Glavinovich, reemplazante del paraguayo Gustavo Velázquez. El joven es una gran opción para la defensa de la lepra y es bancado por la afición, pero parece que Heinze no encuentra la forma de hacerlo entrar al equipo titular, en este caso fue en reemplazo de Velázquez que no jugó por la acumulación de tarjetas.

El primer tiempo del partido fue algo trabado y con la pelota más para el local pero con una pelota larga de Méndez que "panchito" González controló muy bien pero a la hora de definir se impuso la figura de Macagno que fue el otro protagonista del juego, sacó varias jugadas claves para mantener el arco en cero para Platense. Luego de eso hubo un tiro de Juan Sforza desde el corner pero tampoco hubo problemas para el arquero del calamar.

Para el segundo tiempo y desde el inicio parecía que Newell's salía a buscar el gol, con una buena jugada y un centro a la cabeza de Jorge Recalde pero se fue pegada al palo por fuera del arco. Pero luego de algunas jugadas volvió a pinchar el juego del equipo pero, los cambios tampoco le sirvieron mucho al funcionamiento. El ingreso de Schott y Ferreira no hicieron el efecto esperado y fue un poco más de lo mismo.

Para tener en cuenta es la forma que se retiró del partido Brian Aguirre, el extremo pidió el cambio sobre el final del partido acusando de una molestia en la zona isquiotibial izquierda, y al salir estuvo con hielo en esa zona hasta que se retiró hacía los vestuarios. En su lugar entró e hizo su debut en primera división el joven de 18 años Giovani Chiaverano. El extremo tan solo jugó 8 minutos pero se vio algunos destellos interesantes de cara a lo que puede demostrar en el futuro.

Debut de Giovani Chiaverano en reemplazo de Brian Aguirre. Fuente: @Newells

Ya sobre el final del encuentro fue donde el juego se quebró y era un ida y vuelta constante, ambos equipos tuvieron para ganarlo pero las figuras de Macagno y Lucas Hoyos fueron vitales para ambos conjuntos. Finalmente el partido acabo en paridad y a los dos les quedó sabor a poco.

Ahora Newell's se encuentra en quinta posición con 15 unidades a falta de que juegue Central Córdoba con misma cantidad de puntos, Defensa y Justicia y Unión con 13 tantos. Los tres partidos finales de esta Copa de la Liga para la Lepra serán, Sarmiento el domingo 5 de noviembre en el Coloso, visitará a Boca el 12 de noviembre en la Bombonera y cerrará con Defensa y Justicia en Rosario el 26 de noviembre.