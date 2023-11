Newell's perdió ante Boca y queda casi afuera de los Playoff

En el inicio del partido, Newell’s estuvo firme en la presión alta y recuperando rápidamente la pelota cuando Boca quería salir de abajo. Lo cual inhibieron bien y forzaban al rival a la pelota larga, con un Balzi muy presente y dividiendo el juego para ambos costados de la cancha.

Luego de los primeros 15 ya esta primera línea defensiva se quebró y el xeneize pudo avanzar varios metros, ya creando más juego y peligro sobre el arco de Lucas Hoyos. A los 20 minutos ya le habían llegado en 3 oportunidades en la cuales Hoyos se notó firme, pero Boca impuso su forma de juego y se fue perdiendo el planteo de los primeros minutos del equipo de Heinze.

Para el segundo tiempo, el técnico puso a Guillermo May y a Francisco Gonzalez para darle un poderío más intenso en ataque a la lepra y le funcionó en los primeros minutos ya que en el golpe por golpe, May casi conecta el cabezazo del primer tanto pero por centímetros nada más no llegó.

Guillermo Balzi, el responsable del penal en una de las últimas jugadas. Fuente: @newells

El juego luego de los primeros 10 minutos del primer tiempo el partido entró en una faceta aburrida del juego ya que estaba muy trabado en la mitad del terreno y ninguno de los dos podía generar un buen futbol. Ya sobre el final del encuentro Newell’s fue quien llevó las riendas y atacó mucho más pero no pudo hacerle mucho daño al arco de Sergio Romero.

Sobre el final encuentro y cuándo todo parecía que iba a quedar en empate, Balzi se lleva puesto a Merentiel que cayó dentro del área y por ende terminó siendo penal para el xeneize y el mismo jugador de Boca puso el 1 a 0 final que le dio la victoria.

Con esta derrota, Newell's se puede despedir de las ilusiones que tenía de clasificar a Playoff de la Copa de la Liga ya que si ganaba igualaba en puntos a Central Córdoba y lo pasaba por diferencia de gol. Ahora le queda cerrar este torneo en el Coloso Marcelo Bielsa el próximo domingo ante Defensa y Justicia.