Nueva victoria de Newell's de visitante

Por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Newell's venció por 2-0 a Tigre y quedó entre los cuatro primeros de la Zona B. En tanto, el Matador quedó complicado, dado que necesitaba sumar para salir del fondo y escaparle a la lucha por el descenso.

Durante el primer tiempo, la lepra fue superior en el juego aunque no logró poder tener jugadas claras, dentro de lo más destacado del club del Parque Independencia fue la aparición de Lucas Hoyos en varias jugadas claves y manteniendo el arco en 0 para los rosarinos. Mientras tanto, la figura del matador fue Nicolás Reniero que tuvo algunas chances que no supo resolver pero aún así fue el que más intentó arriba. Pese a eso, la figura en la defensa y en el partido vino desde el recambio, Ian Glavinovich fue la sorpresa ya que no es un jugador que suele tener muchos minutos pero siempre que le toca disputar un encuentro cumple, y este no fue la excepción.

Durante el segundo tiempo, Newell’s fue más vertical e inquietó a Tigre, a quien se lo notó muy incómodo y con dudas sobre todo en la mitad de la cancha. Una particularidad fue la posición de Sebastián Prediger, que jugó como líbero y quedó mal posicionado en varias jugadas. Por otro lado también sorprendió la posición de Ángelo Martino que siempre fue lateral izquierdo y en este encuentro el técnico, Gabriel Heinze, decidió ponerlo de doble 5 junto a Iván Gómez por la falta de Juan Sforza, recordemos que no estuvo en el partido ya que se encontraba con la Selección Argentina sub 23.

Y con el partido llegando a su fin, durante los últimos 10 minutos llegaron los dos goles de la ventaja para la rojinegra ya que el primero lo haría el ya mencionado Martino a los 37 minutos del segundo tiempo y el segundo fue de Guillermo May que ingresó en el suplemento por Jorge Recalde, el tanto lo hizo tras un grosero error de Gonzalo Marinelli a los 39 minutos.

Gol de Guillermo May para liquidar el partido. Foto: @newells

Ahora los cinco partidos de esta Copa de la Liga para la Lepra serán, Godoy Cruz este jueves, Platense el lunes 30, Sarmiento el 5 de noviembre, visitará a Boca el 12 de noviembre en la Bombonera y cerrará con Defensa y Justicia en el Coloso el 26 de noviembre.