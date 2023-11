Newell's volvió a dejar puntos en el camino y se aleja de los Playoff

Durante el primer tiempo se notó un cambio en cuanto al partido contra Platense por parte de la Lepra, con más ganas de ir a buscar el gol y proyectando juego. Con un Guillermo May muy activo peleando todas las pelotas arriba y con un sólido bloque defensivo, Gustavo Velásquez volvió a la titularidad tras ser suspendido por acumulación de amarillas. A los 8 minutos de partido se encontró con el primer gol el conjunto del Parque pero fue anulado por estar en offside. Las alarmas surgieron sobre los 11 minutos de la primera parte cuando Ramiro Sordo tuvo que salir lesionado tomándose el isquiotibial izquierdo, en su lugar entró Balzi.

La gente comenzó a impacientarse al sobre los 30 minutos ya que Newell's tenía mucho la pelota pero no causó daño y toda la responsabilidad del ataque recaía sobre Francisco González y el lado derecho del campo. Al descanso se fueron empatando a 0, con Sarmiento aguantando y tratando de salir al contragolpe pero sin eficacia. Por otro lado, la Lepra tuvo la posesión pero no causó mucho daño.

El mejor jugador de Newell's hoy fue Panchito González. Fuente: @ Newell's

Para la segunda mitad se intensificó el ataque de la Lepra, con el ingreso de Jorge Recalde por Cristian Ferreyra para jugar el doble 9 con May, González también cambió de lado y pasó a jugar por la banda izquierda con el ingreso de Armando Méndez. Mientras tanto, Sarmiento seguía replegado expectante a una contra que pueda abrir el resultado. Resultado que le dio Kaprof a los minutos nada más de haber entrado ya que a los 22 minutos del segundo tiempo puso el 1 a 0 y lo que no pudo hacer el rojinegro en todo el partido, Sarmiento lo hiso en una jugada. Ya sobre el final del encuentro, Newell's se dedicó a tirar centros al área y que Guillermo May y Jorge Recalde se peleen con los defensores pero esto no le sirvió a la Lepra. El partido culminó y fue derrota para el club del Parque que se aleja de los puestos de playoff a falta de dos partidos.

Ahora Newell's se encuentra en sexta posición con 15 unidades. Los partidos finales de esta Copa de la Liga para la Lepra serán el 12 de noviembre en la Bombonera ante Boca y cerrará con Defensa y Justicia en el Coloso Marcelo Bielsa el 26 de noviembre.