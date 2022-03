Las anteriores zonas de la “Albiceleste” en las últimas cinco Copa del Mundo

La ansiedad está en aumento. Este viernes desde las 13 de nuestro país, los ojos del mundo estarán puesto en Doha, la capital de Qatar, lugar elegido para disputar una nueva Copa del Mundo, en un nuevo sorteo la Selección Argentina quedó confirmada como cabeza de serie y será un nuevo Mundial que estará en el bombo uno del certamen más importante en el plano selecciones. En la previa a lo que sucederá, en las próximas horas, repasamos las últimas cinco competiciones mundialistas y en qué zona quedó la Selección, además de la campaña en sus últimos cinco mundiales.

En la última edición de Rusia 2018 con el eterno, Diego Maradona como figura estelar en el sorteo que se llevó acabó en territorio ruso, la bolilla determinó que tenía que enfrentarse ante la debutante Islandia, la revelación Croacia y Nigeria, un clásico conocido en los últimos mundiales. Con una primera ronda caminando por la cornisa, clasificó a octavos de final y en esta instancia quedó fuera de carrera al perder contra Francia, en el inicio del fin de ciclo de Jorge Sampaoli como entrenador.

Por otra parte, en el recordado de Brasil 2014, el elenco conducido por el histórico Alejandro Sabella, fue cabeza de serie del grupo F en la hoja de ruta, se encontraba el estreno de Bosnia y Herzobina; Irán y la mencionada anteriormente las “Águilas”. En los últimos minutos, se quedó con las manos vacías y cayó en tiempo extra en manos de Alemania, otro adversario conocido en las Copas del Mundo.

En la edición de Sudáfrica 2010 con Maradona como director técnico, la “Albiceleste” estuvo en el B acompañado por Nigeria; Corea del Sur y Grecia, abrochó su lugar entre los dieciséis mejores sin inconvenientes. Luego de eliminar a México, quedó afuera en cuartos de final en manos de Alemania, en una paliza histórica en suelo africano y la despedida de “Pelusa” en el cargo como adiestrador principal.

En Alemania 2006, compuso el denominado “grupo de la muerte”, en esta versión se midió ante Costa de Marfil, el estreno de la antigua Serbia y Montenegro y Países Bajos, igualó en puntos con este último y se aseguró el primer puesto por diferencia de gol. La actuación en líneas generales, fue excelente, pero quedó eliminados en la llave de los ocho mejores en manos del dueño de casa y el recordado papel de Jens Lehmann, en la definición por penales.

En la memoria del público, los ex comandados por Marcelo Bielsa no avanzaron a la próxima ronda y no paso la prueba en otra “zona de la muerte” con potencia en el ámbito selecciones. En este Mundial de Corea y Japón 2002, la Selección conformó el grupo F de la copa, en el camino estuvieron Nigeria, Inglaterra y Suecia, estos dos ganaron el grupo en la primera cita organizada por un país asiático.