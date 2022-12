Renard: “Arabia Saudita hizo historia hoy"

Después del resonante triunfo de Arabia Saudita ante la Selección Argentina por 2 a 1, el técnico Hervé Renard afirmó en dialogo con los periodistas: “Arabia Saudita hizo historia hoy. Le ganamos a un equipo con Leo Messi, pero ahora hay que seguir adelante. Nos quedan dos partidos más”. Luego resaltó: “Estamos calmados, sabemos que somos Arabia Saudita y sabemos qué pasa. A veces los jugadores de Arabia Saudita piensan que están volando y me tienen ahí, para que no piensen que son los mejores del mundo. Deben de pensar que todavía debemos de enfrentarnos a México, que es el 16, y nosotros somos el 51. Polonia tiene a Lewandowski, quien es un jugador que tiene un nivel excepcional. Lo único que puedo decir es que tenemos que tener más gente en los próximos partidos en el estadio. Estuvo genial, pero deben de venir más hinchas”.

También agradeció sus dirigidos: “Victoria… Felicidades a los fantásticos jugadores, los felicito siempre y hace tres años que lo hago”. A su vez deslizó: “Hoy, para resumir, los astros se alinearon con nosotros. No hace falta olvidar que Argentina sigue siendo un equipo fantástico”. Por su parte destacó: “Son los vigentes campeones de la Copa América, con buenos jugadores, pero esto es fútbol, es así a veces, es una locura el mundo futbolístico”.

En otro momento de su análisis recordó: “Solo podemos tener una buena celebración durante 20 minutos y eso es todo, todavía quedan dos partidos”. Más tarde reconoció: “Cuando vienes a la Copa del Mundo, tienes que creer en uno mismo, todo puede pasar en el fútbol”. Asimismo sostuvo: “Durante la primera parte no estuve contento porque la presión y la determinación no eran suficientemente buenas y cuando vienes al Mundial tienes que darlo todo. No podemos jugar como lo hicimos en la primera parte”.

Mientras tanto remarcó: “A veces el equipo rival no tiene la mayor motivación, es normal, también nos ha pasado cuando jugamos contra equipos inferiores”. Por último Renard concluyó: "Algunas personas no lo entienden pero puedes imaginar que cuando juegas contra Arabia Saudita, la motivación no es la misma que cuando juegas contra Brasil”.