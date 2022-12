El boletín de calificaciones de la Albiceleste: carta de presentación con el pie izquierdo

Barajar y dar de nuevo. Contra todos los pronósticos, Argentina estuvo lejos de su nivel sobre todo en el complemento a comparación del desgate que había hecho en el primer tiempo y lo pago carísimo cayó ante Arabia Saudita en un bautismo amargo en el Mundial. En los primeros 45’, el conjunto conducido por Lionel Scaloni había arrancado arriba por el gol de Lionel Messi de penal, cuando parecía liquidar la historia, el VAR anuló dos goles de Lautaro Martínez y el restante de Messi.

Sin embargo, el rendimiento colectivo en la etapa final fue opaco en líneas generales, en cinco minutos, el elenco asiático lo dio vuelta por medio de Saleh Al-Sheri y Salem Al Dawsari para un batacazo en la primera fecha de la Copa del Mundo. El rendimiento de jugador por jugador de un debut que no estaba en los planes.

Emiliano Martínez (5): En la primera parte, el arquero del Aston Villa de la Premier fue un espectador de lujo, no tuvo demasiado trabajo porque no lo exigieron demasiado. La cara opuesta en el final, en la primera llegada clara de Arabia, no tuvo responsabilidad en el tanto de Al-Sheri y en el golazo de Al Dawsari, el marplatense la alcanzó a rosar con las uñas de su guante. Se lo notó firme a la hora de salir jugando de abajo.

Nahuel Molina Lucero (5): El lateral por derecha que le ganó la pulseada en la previa a Gonzalo Montiel, tuvo un discreto compromiso, le costó proyectarse al ataque en la conquista que sentenció la historia le ganaron su espalda.

Cristian Romero (4): Un cotejo extraño del defensor del Tottenham, aunque parecía que no sentía la falta de ritmo, debido a sus molestias musculares quedó expuesto en el segundo tiempo cuando Arabia apretó el acelerador. Salió reemplazado en el segundo tiempo porque estaba entre algodones.

Nicolás Otamendi (4): En el primer tiempo, el otro marcador central no tuvo problemas tanto de arriba como a la hora de salir jugado con pelota dominada, el futbolista del Benfica portugués en alguna oportunidad se confió más de la cuenta y terminó perdiendo un duelo ante la exigente presión del equipo de Hervé Renard.

Nicolás Tagliafico (4): El hombre del Olympique Lyon tuvo un primer tiempo aceptable, se dedicó más a cuidar su sector por las subidas Abduleha Almalki, en pocas ocasiones pudo mandarse al ataque. Intentó varios centros atrás para los remates de media distancias de los mediocampistas o encontrar la inteligencia de Messi. En resumen, metió más de lo que jugó durante el tiempo que tuvo en el verde césped en el Lusail.

Rodrigo De Paul (4): Una imagen lejos de lo habitual del ex Racing hoy en el Atlético Madrid, en el primer tiempo intentó en más de una oportunidad asociarse con Messi, el volante mixto estaba tapado por una marcación zonal. De sus pies, era la salida clara de fondo, no mostró una buena cara y se lo notó perdido en el terreno de juego.

Leandro Paredes (4): Mismo caso que De Paul, el jugador de la Juventus empezó encendido y se fue apagando a medida que iba transcurriendo el partido. En un tiro de esquina a los ocho minutos del encuentro, lo agarrón de la camiseta y el árbitro principal a través de la tecnología marcó el punto penal. Su nivel bajo notablemente y se sintió en la creación de juego.

Ángel Di María (5): Al límite de offside, el extremo en una de sus virtudes clásicas en este último tiempo es picar a la espalda del lateral izquierdo del conjunto contrario y en varias oportunidades estuvo en fuera de lugar. Con la necesidad de ir a buscar el empate, siguió recostado en ese lugar de la cancha, la idea era buscar la soledad de Lautaro Martínez o del ingresado, Julián Álvarez.

Lionel Messi (5): De mayor a menor. A penas al inicio del encuentro, el capitán de la Scaloneta tuvo la apertura del marcador, se topó con la mano de Mohammed Al Owais. Sin ponerse nervioso, el atacante rosarino cambió el penal por gol. Luego del 1-2, retrocedió unos metros, tuvo un tiro libre que se fue desviado por arriba del travesaño y terminó con alguna dolencia físicas, se lo sintió cansado sobre el final.

Alejandro Gómez (4): El Papu no tuvo una buena cara, en la previa al encuentro tenía la difícil tarea de ocupar el puesto que dejo vacante Giovani Lo Celso, el futbolista del Sevilla español arrancó con ganas y encarando. En el primer tiempo, intentó algún remate de afuera del aérea sin peligro para el arco defendido por Al Owais.

Lautaro Martínez (5): Parecía que, en este debut mundialista, había arrancado con un duplicado, pero el polémico VAR le quitó su ilusión. En primera instancia por uno de sus hombros y el segundo, había definido de lujo dejando atrás a Al Owais. En algún tramo, el delantero del Inter se lo mostró solo y en el segundo tiempo, no tuvo ninguna chance concreta.

Lisandro Martínez (5): Este cambio era claro, el director técnico santafesino decidió mandarlo a la cancha por el Cuti y tratar de tener una salida rápida en el fondo, el futbolista del Manchester United fue el encargado del inicio de la presión cuando el cotejo ya estaba 2-1 a favor del conjunto de Renard.

Julián Álvarez (5): Uno de los mimados por el entrenador nacido en Pujato con su ingreso pateó el dibujo táctico del 4-2-3-1 al 4-4-2 y Scaloni dispuso en la cancha una de las dudas que tenía en la semana con el binomio de ataque. En tiempo de descuento, tuvo la igualdad por medio de un llovido cabezazo que Al Owais atrapó sin dar rebote.

Enzo Fernández (5): Con Guido Rodríguez en recuperación tras un leve cuadro gripal sufrido en las últimas horas, el ex mediocampista de River en la actualidad en el Benfica, se ubico de cinco en lugar de Leandro Paredes. En un puesto no habitual para él, en su bautismo en un Mundial no le peso la camiseta y agarró con confianza la pelota, siendo una rueda de auxilio en el medio.

Marcos Acuña (-): Jugó poco como para ser evaluado. Entró con la misión de mandar centro a la cabeza de los delanteros.