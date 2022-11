Un Traductor conocido en el horizonte del Bodeguero

Luego de la derrota de hace unos días atrás ante Estudiantes, Godoy Cruz entró en receso y la mayoría de sus futbolistas están licenciados hasta nuevo aviso, en principio volverían a finales de noviembre para arrancar la pretemporada. Ya pensando en el próximo 2023, el último partido de la Liga Profesional fue la despedida de Favio Orsi-Sergio Gómez, a pesar de haber cumplido el objetivo principal de la permanencia no continuarán en el cargo.

Esto se debe al principal motivo de la racha negativa (llegó a los diez encuentros sin conocer la victoria) y en el último tramo del campeonato se produjo un bajón en líneas generales de pelear los primeros puntos y con chances de ingresar a un certamen internacional a este final. En la semana, los ex directores técnicos de San Martín de Tucumán se despidieron de los empleados que trabajan en el día a día del club de calle Balcarce y se terminó de confirmar la noticia que todos en algún momento suponían por el mensaje que publico Orsi en sus redes sociales.

Gracias a todos los empleados de @ClubGodoyCruz por hacernos semejante agasajo, y por respetarnos, y por inculcarnos ese sentido de pertenencia que para nosotros es clave....... pic.twitter.com/A9bdkj7JKo — Favio Orsi (@favioorsi) October 27, 2022

Por otro parte, los dirigentes del Expreso bajo siete llaves y en silencio están buscando al sucesor, aunque no hay certezas sobre un nombre concreto, hay uno en esa nómina que pica en punta y en los próximos días podría ser confirmado. Se trata de Diego Flores, mejor conocido como el Traductor que ya tuvo su paso por el Tomba y estaría cerca de preparar su segundo ciclo.

En abril de este año, tras un insólito empate 3-3 contra Arsenal, después de ir ganando cómodamente 3-0 fue su último compromiso que dirigió y desde ahí, nunca más estuvo al frente de un plantel superior. En el inicio de la era del ex colaborador de Marcelo Bielsa, fue una de las sorpresas y arrancó con dos goleadas consecutivas (Gimnasia en el Feliciano Gambarte y Aldosivi en Mar del Plata).

Los números de Flores en Godoy Cruz: 28 partidos dirigidos; ocho triunfos, once empates( efectividad del 41,67%). 46 goles a favor y recibió 41 tantos.

Pero... con el correr de los meses, el cordobés de 41 años que había sido presentado en septiembre del 2021(arribó para reemplazar la ida de Sebastián Méndez), se fue desfilando y fue el adiestrador que llevó a Godoy Cruz a jugar su primera semifinal de la Copa Argentina. Sin embargo, en las últimas horas, Flores brindó declaraciones en “D Sports Radio”: “En Godoy Cruz las puertas quedaron abiertas. Tenemos una buena relación con la gente y creo que hicimos un buen aporte a la institución. Voy a esperar propuestas y analizaré los diferentes elencos” comentó acerca de su futuro inmediato.

Durante la noche de ayer, Villa Alumni (equipo que participa la Liga Villamariense y el Torneo Regional Federal Amateur), anunció que Bruno Martelotto, su entrenador no seguirá ligado y estaría todo para que se sume al cuerpo técnico encabezado por el Traductor. ¿Se acerca la vuelta al Bodeguero del ex ayudante de Marcelo Bielsa? Todos los caminos conducen que sería el principal apuntado por los popes, aún no hay demasiadas certezas. La posible llegada del oriundo de la ciudad del cuarteto se debe a su idea de juego y la preparación física.

Otras alternativas que manejan los dirigentes

En los últimos días, también trascendió que en la lista se encontraban los apellidos de Adrián Coria (estaba interino en Newells antes de confirmarse el regreso de Gabriel Heinze); Mauricio Larriera (otro conocido de última etapa por Peñarol de Uruguay) y Luca Marcogiuseppe (una de las revelaciones de la Primera Nacional hoy al mando de Gimnasia de Mendoza, según palabras en Fútbol en el BAR-programa que se emite en Canal 9- suyas nadie se contactó con él).