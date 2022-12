Argentina, campeona del mundo en Qatar

¡Muchachos, ya trajimos la tercera, ya somos campeón mundial! Finalmente, el famoso cántico se cumplió, La Albiceleste sufrió para conseguir un nuevo título mundial desde de 36 años, desde aquella vez que lo hizo de la mano de Diego Armando Maradona en 1986. Ahora, lo hizo con Lionel Messi como figura, poniendo así, el broche dorado que le faltaba a La Pulga en su carrera.

Argentina empezó mejor el partido, centrándose más a atacar, mientras que Francia no encontraba el rumbo. A loa 20', Ángel Di María enganchó en el área y Ousmane Dembelé le cometió penal, en el que el árbitro no dudó. Lionel Messi se encargó de patearlo y abrió el marcador de la final. Minutos más tarde, a los 35' tras una buena combinación entre Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y Alexis Macallister, el jugador del Brighton asistió al Fideo Di María para que la Selección se pusiera 2-0 en el primer tiempo. Didier Deschamps movió el banco y sacó del terreno de juego a Antoine Griezmann y Oliver Giroud. Ambos equipos se fueron al descanso sin más diferencias.

Ya en el complemento, Argentina seguía mostrando mejores llegadas pero no lograba concretar el tercer gol. Francia estuvo más al ataque y a los 78 minutos, Nicolás Otamendi le cometió penal a Marcus Thuram. A Kylian Mbappé no le tembló el pulso y acortó distancias en el marcador. Cuatro minutos más tarde, en una buena combinación de Mbappé con Thuram, el 10 francés igualó el encuentro y puso en aprietos a Argentina. No se sacaron más ventajas en los 90 minutos y ambos equipos se fueron al tiempo suplementario.

A los 107, tras una atajada de Hugo Lloris a Lautaro Martínez, Messi aprovechó el rebote y el balón llegó a cruzar la línea para ponerse, nuevamente, en ventaja. En el segundo tiempo extra, el juez cobró mano de Gonzalo Montiel y un nuevo penal para Los Galos. Mbappé lo convirtió otra vez, a los 117', e igualó el récord de Geoff Hurst de marcar tres goles en una final del mundo, logró que tenía desde 1966. El nuevo campeón mundial se tuvo que decidir desde los 12 pasos.

Primero empezó pateando Francia, Mbappé convirtió el suyo al igual que Messi, Kingsley Coman desaprovechó su disparo y fue atajado por el Dibu Martínez, Paulo Dybala, que había ingresado en la prróroga, metió el suyo. Aurelie Tchouameni mandó su disparo al lado del palo derecho, y Argentina sacó más ventaja con el penal convertido por Leandro Paredes. Randal Kolo Muani puso el 3-2 y todo quedó en los pies de Gonzalo Montiel. Al hombre del Sevilla no le tembló el pulso y marcó el penal consagratorio para que Argentina sea, por tercera vez en su historia, campeona del mundo.

En la ceremonia de premios, Lionel Messi recibió el premio al mejor jugador del torneo, logro que ya había conseguido en 2014. Enzo Fernández al mejor jugador joven, y el Dibu Martínez al mejor arquero. Mbappé, por su parte, tuvo que conformarse con ser el máximo goleador del Mundial, con ocho goles.

Messi contó acerca de su felicidad por obtener el nuevo título mundial: "Una locura, se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Mirá lo que es, es hermoso. La deseaba muchísimo. Dios me la iba a regalar, presentía que era esta, sufrimos un montón pero lo conseguimos. No veo la hora de estar en Argentina para ver la locura que va a ser eso".

"Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Gracias a Dios me dio todas. Cerrar ya casi mi carrera de esta manera, es impresionante. Después de esto, qué va a haber. Pude conseguir la Copa América, Mundial… Se me dio casi al final. Me encanta el fútbol, lo que hago. Disfruto estar en la Selección, el grupo, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo", concluyó el astro argentino, confirmando que seguirá en la Selección.

Di María, otro histórico de Argentina, también mostró su felicidad: “Así se juegan las finales: a ganar o morir. Y es muy lindo poder celebrarlo con la familia, que es la que más sufre. Es una alegría inmensa. No tengo palabras para agradecerle a Dios, por todo lo que me dio. Fue una revancha que comenzó en el Maracaná, siguió en Wembley y hoy se repitió acá. Cuando estaba en el banco de suplentes, me puse a rezar y le pedí 800 veces que nos ayude a lograrlo”.