El uno por uno de Argentina en la victoria ante Australia

ARQUEROS

Emiliano Martínez (7): Sin mucha participación, porque Australia casi no pateó al arco, y sin culpa en gol, que lo provocó un desvío. El Dibu cerró una noche sin complicaciones salvo el susto de la última jugada que tapó un mano a mano.

DEFENSORES

Nahuel Molina (5): No tuvo un Ángel Di María para pasarlo por detrás y llegar a línea de fondo. En este caso tuvo a Rodrigo De Paul que se tiraba a la banda, pero no funcionó de la misma manera. Su rendimiento no impactó al igual que el partido pasado, pero es entendible.

Cristian Romero (7): La saga central volvió a cumplir. El Cuti estuvo firme en la marca y atento a cortar y anticipar a los delanteros australianos. Difícil ver un mal partido del central de Tottenham de Inglaterra.

Nicolás Otamendi (7): El futbolista de Benfica de Portugal mantuvo el rendimiento que viene mostrando en este equipo y sobretodo en este Mundial. De los mejores jugadores del plantel.

Marcos Acuña (7): Siguió demostrando porque es el lateral izquierdo titular, rindiendo tanto en defensa como en ataque. El Huevo sabe controlar los tiempos del partido como si fuese un volante experimentado. Hoy no fue la excepción a su rendimiento.

VOLANTES

Enzo Fernández (7): Lo del exfutbolista de River es lo que ya se dijo. No se entiende como su confianza, su temperamento, es como si no le importara las consecuencias de un posible error y eso lo llevó a ganarse la titularidad. De nuevo fue de lo mejor de la cancha, recuperó muchas pelotas y fue uno de los jugadores más verticales dentro del campo. No fue culpa suya el desvío del tanto rival, aunque en la estadística quedará el gol en contra.

Rodrigo De Paul (8): Hoy volvió a ser el motor del equipo. Corrió, trabó, recuperó, presionó, hizo todo. Mientras que De Paul juegue así, Lionel Scaloni no tiene jugadores para reemplazarlo. Su mejor partido en lo que va de Mundial.

Alexis Mac Allister (7): Quizás no será el más nombrado por los periodistas y la gente, pero va a ser difícil encontrar un error del jugador de Brighton de Inglaterra en el partido, fue de los más participativos.

DELANTEROS

Lionel Messi (9): Teniendo en cuenta la instancia del torneo, importancia y el rendimiento en sí de Messi, probablemente hoy haya sido uno de los mejores partidos de la Pulga con la Albiceleste. Por fin se le dio el gol en fase eliminatoria en esta competencia y si no fuese por errores en la definición de algunos compañeros se podría haber anotado como tres asistencias más. El de hoy no fue un Messi rejuvenecido, fue el Messi líder en la cancha, que todos juegan con lo que hace y genera él.

Julián Álvarez (8): Al igual que su excompañero de club, Álvarez ya se afianzó en la titularidad, pero no por errores del Lautaro Martínez, sino porque le aporta algo diferente al equipo y rinde con goles. Presionó, se abrió, retrocedió, picó, incansable el delantero del Manchester City de Inglaterra.

Alejandro Gómez (6): En reemplazo del Fideo. El Papu quedó en ciertas partes del partido como alejado del equipo, pero cuando tenía la pelota era de los que más se lanzaban al ataque y creaban algo de peligro al arco defendido por Mathew Ryan.

SUPLENTES

Lisandro Martínez (7): Entró para cerrar el partido y acomodar el esquema. Pero terminó haciendo un cierre que se gritó como un gol emulando el cruce de Javier Mascherano a Arjen Robben en la semifinal de Brasil 2014.

Lautaro Martínez (5): Participó, elaboró y creó muchas chances de gol, pero para un punta como él, lo que importa son las definiciones y erró tres ocasiones claras. Necesita un gol ya.

Nicolás Tagliafico (5): Un cambio parecido al anterior partido, por Acuña, Tagliafico entró para ser más sólida la defensa, pero casi queda atado a un error que pudo ser el empate australiano de no ser por el arquero.

Exequiel Palacios (6): No tuvo mucha participación, pero Palacios se mostró bien en un cambio en los instantes finales de los encuentros.

Gonzalo Montiel (6): Jugó poco, pero lo hizo como si fuese su último partido. Montiel se muestra como una variante interesante para un partido físico o algún recambio en un tiempo extra.