“Colo”, ¿te mudas a Londres?

Cuando apenas se conoció la baja sensible de Giovani Lo Celso,, uno de los pilares indiscutidos en este ciclo de Lionel Scaloni era armar el rompecabezas y buscar a su reemplazante para cubrir ese puesto vacante en la mitad de cancha. En los planes del entrenador nacido en Pujato había varias opciones y todo parece indicar que se inclinaba por Exequiel Palacios, una de sus debilidades, pero sorprendió tras el falso debut ante Arabia Saudita.

Luego de una buena temporada en la Premier League, Alexis Mac Allister entró como titular en el encuentro contra México de aquel triunfo 2-0 para dar oxigeno hasta la final, no salió más del once del director técnico santafesino y fue uno de los puntos altos de la última inolvidable cita mundialista. Con el “20” en su espalda, el ex Boca Juniors que será homenajeado mañana en su Santa Rosa natal, ya despertó el interés de algunos conjuntos que lo quieren para el próximo año.

En las últimas horas, trascendió un rumor que publico el prestigioso diario The Sun de Gran Bretaña, donde anuncia que el Arsenal está interesado en contar con el futbolista surgido en el semillero de Argentinos Juniors. En principio, el equipo conducido por Mikel Arteta está buscando reforzarse con un defensor central y un volante creativo, este rol podría ocupar tranquilamente el pampeano de 23 años.

“Mac Allister tiene un contrato vigente hasta 2025 y Brighton tiene una opción para extenderlo hasta 2026, aunque será un bonito problema conservarlo” había declarado hace unos días, Paul Barber-principal dirigente de las Gaviotas-. En la misma línea, Barber añadió: “Sabemos que Mac Allister es atractivo para muchas instituciones, pero esperamos poder mantenerlo el mayor tiempo posible. Por supuesto que hay equipos que son más ricos que Brighton y tienen la posibilidad de ofrecer jugadores a nivel superior, no somos ingenuos” concluyó.

Sin embargo, Silvina Riela su mamá en charla con Perros de la Calle (Urbana Play, FM 104.3) sacó a la luz un detalle a la hora de reencontrarse con su hijo: “Fue como la secundaria. Me estaba haciendo las manos tranquilas y me escribe. Yo estaba en comunicación para ver si estaba bien. En su momento me dice: “Ma, vení a buscarme. ¿A dónde? a la AFA” relató Silvina en las últimas horas. En los seis partidos que disputó en la Copa del Mundo de Qatar, anotó un gol (ante Polonia) y repartió una asistencia en su cuenta personal, en total lleva catorce compromisos con la Selección.