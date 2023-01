La novela de Negri: futuro incierto y se aleja del Tomba

Película repetida de todos los mercados de pases, pero con diferentes protagonistas. Es una frase que se está repitiendo seguido en los pasillos de Godoy Cruz, donde durante el transcurso de los días desde que finalizó el torneo de Primera División, circuló un fuerte rumor sobre el posible alejamiento de Franco Negri del Tomba. En los encuentros amistosos que disputaron mientras se disputaba la Copa Mundial en Qatar, el lateral izquierdo compartió la defensa junto a Mateo Mendoza, Pier Barrios, Néstor Breitenbruch y donde el juvenil está en el ojo de la tormenta. Asimismo, en la actualidad es una de las opciones que maneja Diego Flores ya que es una pieza clave en el lateral izquierdo junto a Mateo Mendoza por la banda derecha.

Atrás de dichos futbolistas, asoman Breitenbruch, Barrios y Lucas Arce como alternativas de Mendoza y Negri. En el amistoso de pretemporada ante Gimnasia de Mendoza, el juvenil fue titular y disputó un gran partido en el empate contra el Lobo.

A mediados del año pasado, Negri llegó a Godoy Cruz proveniente de Newell’s y donde su debut se dio ante Platense por la Liga Profesional en la derrota 2-1. Su último cotejo con la camiseta del Tomba se dio contra Boca Juniors con el juvenil siendo participe del once titular, pero los últimos seis encuentros restantes no estuvo entre los concentrados. Este último caso, abrió un debate y en un primer momento, se había anunciado que no sería tenido en cuenta, una situación extraña porque era pieza clave en el lateral izquierdo del elenco mendocino.

Sin embargo, el defensor aún tiene futuro incierto producto de que no se presentó a los entrenamientos y está forzando su salida porque le llegó una oferta de la MLS (distintas fuentes aseguran que Inter de Miami lo busca).

Lo mismo sucede con Tomás Badaloni, el atacante nacido en Villa Nueva tiene avanzada su llegada a préstamo a Tigre y en los próximos días se hará oficial su arribo al elenco de Diego Martínez. En este contexto, hasta el momento la baja sensible es Martín Ojeda, el “11” ya arregló de palabra su incorporación al Orlando City de la Major League Soccer donde ya pasó la revisión médica y falta que ponga el gancho para que se termine de confirmar.