Diego Flores: "Contento con la reacción del equipo pero, no pudimos resolverlo"

Este sábado por la tarde, Godoy Cruz cayó ante San Lorenzo, 1-0, en su visita al Nuevo Gasómetro por la fecha 3 de la Liga Profesional. Al finalizar el encuentro, Diego Flores, dialogó con la prensa sobre lo que dejó la pérdida del invicto.



“Empezamos con un trámite desfavorable desde el juego y lamentablemente no lo pudimos revertir. Después vino la jugada del penal, pero tuvimos la respuesta suficiente”, afirmó el “Traductor” al comienzo.



Luego, explicó: “Estoy contento con la reacción que tuvo el equipo pero, no supimos resolverlo. Quizá hubo jugadores que no estuvieron en su mejor día. Veníamos dando distintas respuestas futbolísticas en partidos anteriores, hoy en un contexto distinto teníamos que dar una respuesta distinta, pero no supimos o no pudimos. El equipo estuvo a la altura, pero no alcanzó. Teníamos que estar mejor, pero no lo estuvimos”.



Consultado sobre la gravedad de la lesión de Gianluca Ferrari, que dejó el campo de juego a los 43′ del primer tiempo y su lugar lo ocupó Lucas Arce, el entrenador sostuvo: “No la podemos evaluar hasta que no tengamos los resultados de los estudios. Hay tristeza en Gian y en nosotros también porque es un momento feo, esperemos que no sea lo peor”.



Momentos después, desde Godoy Cruz, informaron el primer parte médico del jugador.



#ParteMédico de @ClubGodoyCruz. A Gianluca Ferrari se le harán estudios en Mendoza. El golpe fue en la rodilla derecha.



El primer parte medico es un esguince de rodilla, pero no se descarta que sea algo más grave. — Diego Bautista (@Diego_Bautista) February 11, 2023



Por su parte, el Tomba debe mirar hacia adelante y pensar en los compromisos que vienen. El miércoles, 15 de febrero, jugará ante Defensores Unidos por la Copa Argentina. Mientras que el sábado, 18 de este mes, lo hará frente a Estudiantes de La Plata por la cuarta jornada de la Liga Profesional. Ambos cotejos, en la ciudad de Mendoza.