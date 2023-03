La Scaloneta con agenda confirmada

Dos meses. Pasaron del último contacto del plantel conducido por Lionel Scaloni con su público, la última vez fue 48 horas después de tocar el cielo con la mano en el regreso al país fue recibido por una multitud en esa inolvidable caravana. Ante esta celebración, a medida que iba transcurriendo las semanas Claudio Tapia en reiteras declaraciones dejo en claro que, en el corriente mes, la idea era disputar dos encuentros amistosos para seguir festejando la tercera estrella.

Luego de varios días, donde el rumor se hizo cada vez más fuerte en horas de este jueves mediante las redes sociales se confirmaron los dos compromisos y será el estreno con el nuevo logo actualizado (antes había sido el turno de la Sub-20 en el Sudamericano en lucir la nueva indumentaria). La primera función de la Albiceleste será el jueves 28 de marzo y se verá las caras contra Panamá (61°), este espectáculo será en la cancha de River, la habitual casa del conjunto de Scaloni.

En febrero pasado, Emiliano Martínez, el arquero recientemente ganador del premio The Best como el mejor portero de 2022: “No veo la hora de ir al Monumental, va a ser hermoso” dijo, el actual jugador del Aston Villa de la Premier League. Sin embargo, el domingo 28 en el último cotejo, Argentina estará mano a mano por primera vez ante Curazao (86°) y en un primer momento se mencionó que este partido iba a llevarse acabó en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Pero…como dice el refrán cambia, todo cambia se muda de lugar y en la previa a la final de la Supercopa entre Boca y Patronato, Tapia comunicó oficialmente la nueva sede. Finalmente, será en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en este escenario tiene un antecedente y fue en los días previos al arranque de la Copa América en el empate 1-1 frente Chile por las Eliminatorias.