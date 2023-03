Diego Rodríguez: "Fue un desahogo, volver a casa y ganar con nuestra gente"

Anoche, el arquero de Godoy Cruz, Diego Rodríguez habló con los medios de prensa tras la victoria ante Belgrano por 3-1, en el Malvinas Argentinas, por la octava fecha de la Liga Profesional.



"Era un triunfo necesario para lo que fue la semana, fue un desahogo después de una derrota, volver a casa y con nuestra gente, ganar. Creo que era algo necesario", lo definió el Ruso.



Sobre las claves que llevaron al equipo de Diego Flores a obtener los tres puntos, el guardamente dijo: "Hicimos un partido en todas las líneas, muy sólido que a pesar de que ellos nos convierten faltando nada para que termine el primer tiempo, siempre se mostró seguro y cuando atacó, dañó que eso es lo más importante".



"Hay veces que tenemos una posibilidad los arqueros de tener la suerte esa, de que nosotros por ahí la sacamos y en el arco rival, entra. Pero lo importante también hoy es que el equipo generó mucho", explicó Rodríguez quien tuvo intervenciones decisivas al comienzo del partido y en jugadas peligrosas que generó el Pirata.



También destacó la importancia de ganar despues de la derrota con River, en la jornada anterior. "Siempre lo importante es levantarse. Tenía un coordinador de inferiores que nos decía el fútbol es caricia y cachetada y, es así. Hoy es todo lindo, color de rosa y el fin de semana pasado era todo un desastre. Sabemos que no es así, que es un proceso y tenemos que tener tranquilidad", afirmó.



El Tomba alcanzó los 12 puntos y se ubica en la octava posición, con respecto a esto, el Ruso sostuvo: "Nosotros tenemos que pensar ir partido a partido y seguir creciendo. No tenemos que mirar la tabla más allá. Sabemos cuál es el objetivo: llevar a Godoy Cruz a una Copa y para eso todavía falta mucho. Tenemos que ir partido a partido".

La felicidad de Salomón

El uruguayo Salomón Rodríguez anotó el empate al minuto 28 para que el Bodeguero se encamine a la tan ansiada victoria en casa por 3 a 1.



El atacante presionó y aprovechó un rebote tras una mal despeje de la defensa de Belgrano y casi sin querer la metió en el arco de Nahuel Losada. Posteriormente, Gonzalo Abrego y Enzo Larrosa anotaron los dos restantes. Ulises Giménez descontó para la visita.







"Muy contento, la verdad que lo buscaba. Por suerte, hoy pudo entrar", contó Salomón al término del partido.



Si se consiguió un importante triunfo, el atacante confirmó: "Si, un rival difícil y creo que buscamos los tres puntos del principio, por suerte pudimos tenerlo".



"Felicidad. Creo que no es lo más lindo, pero vale uno que es lo más importante. Fue un rebote ahí, pero bueno. Lo importante que entró y sirve para sumar", contó sobre su tanto.



Acerca del festejo con sus compañeros, reveló: "Sí. Uno trabaja para eso y cuando llegan hay que festejarlo. Y si es para ayudar al equipo, mejor"



En cuanto a la caída con el Millonario por goleada y la obligación de volver a ganar esta fecha, Salomón expresó: "Fue una derrota dura pero, pudimos pasar la página rápido y ganar acá de local con nuestra gente".



El delantero, se ganó un lugar de titular en los últimos partidos y se muestra a disposición del Traductor. "Si, eso es decisión del técnico. Yo entreno de la mejor manera y que el técnico me vea bien, voy a estar disponible para lo que pida", explicó.



Además, dijo estar contento por el gol de Enzo Larrosa quien marcó el tercero. "Si. No le ha tocado jugar mucho pero él entrena de la mejor manera y por suerte pudo entrar ésta que se lo merece", cerró