El Tomba y el Celeste escriben una nueva historia en la élite tras cinco años

“Hay que dar vuelta rápidamente la página” es una frase que se repitió bastante en la semana en el mundo del club de calle Balcarce, en una entrevista con este medio, Federico Rasmussen dejo en claro que hay que olvidarse del tropezón en la fecha pasada ante River. En el corto plazo, el equipo conducido por Diego Flores tiene una difícil parada, ahora sí en el Malvinas lucirá con un buen marco debido a que contará con simpatizante de ambos elencos se medirá frente Belgrano.

Luego de cinco años de ausencia, estas dos instituciones de las más histórica del interior del país estarán frente a frente, claro está en agosto pasado jugaron la llave de octavos de final de la Copa Argentina y fue triunfo del ex conjunto dirigido por el binomio Sergio Gómez-Favio Orsi. La historia marca que jugaron un total de 25 partidos (entre el ascenso y primera división); doce victorias del Expreso, seis empates y seis éxitos de los cordobeses. ¿Cuáles fueron los últimos antecedentes que registran en suelo mendocino?

En el último registro, se produjo por la histórica Superliga 2017/18, donde el Tomba se impuso por 2-1 para seguir prendido en lo más alto de este campeonato, los goles fueron convertidos por Juan Fernando Garro y el eterno, Santiago “Morro” García; mientras que Cristian Lema empataba de manera transitoria. Diego Dabove formó a: Leonardo Burián; Luciano Abecasis, Diego Viera, Tomás Cardona, Fabrizio Angileri; Jalil Elías, Juan Andrada, Pol Fernández; Ángel González, “Morro” García y Juan Garro.

Más atrás en el tiempo, durante la temporada 2016, también los tres puntos se quedaron para el dueño de casa que ganó por 2-0 con tantos de Jaime Ayoví y Javier Correa en el último minuto del encuentro. Sebastián Méndez alineó a: Rodrigo Rey; Ezequiel Bonacorso, Viera, Pablo Alvarado, Marcelo Benítez; González, Maximiliano Correa, Fernández, Nicolás Sánchez; Facundo Silva y Ayoví.

Sin embargo, en ese mismo año, pero en el semestre anterior, los ex conducido por el Gallego Méndez sufrieron más de la cuenta para imponerse por la mínima diferencia por el golazo de tiro libre de Fernández. Los once elegidos por Méndez en este compromiso, estuvo integrado por: Rey; Abecasis, Viera, Danilo Ortíz, Lucas Ceballos; Fernando Zuqui, Fernando Godoy, Fernández, Facundo Silva; Correa y Ayoví.

Por otra parte, en el 2015 en un cotejo cerrado y cuando no pasaba absolutamente nada, Renzo Saravia faltando dos minutos en contra, el autor de la única emoción de Godoy Cruz para ese triunfo por la mínima. Daniel Oldrá colocó en cancha a: Rey; Ceballos, Leonel Galeano, Viera, Nahuel Zárate; Zuqui, Luis Jerez Silva, Gastón Giménez, González; Leandro Fernández y Ayoví.

En el torneo de transición de 2014, el Pirata piso fuerte en Mendoza y se impuso por 3-1 con conquistas de Fernando Márquez, Emiliano Rigoni y Julio Furch, en tanto que el ecuatoriano Ayoví había adelantado parcialmente al local. Los seleccionados por Carlos Mayor, estuvo compuesto por: Sebastián Moyano; Ceballos, Rolando García Guerreño, Sebastián Olivarez, Guillermo Cosaro; Zuqui, Diego Rodríguez, Daniel González; Claudio Aquino; Ayoví y Rubén Ramírez

Por último, en los últimos duelos que jugaron entre sí no se sacaron demasiada diferencia y el nivel en líneas generales fue bastante parejo, no se destaca ninguna superioridad. “Morro” García, Ayoví es sinónimo de goleadores extranjeros y de cara al encuentro de este sábado puede ser un plus extra pensando que los dos equipos cuentan con jugadores de otras nacionalidades en sus respectivos planteles.