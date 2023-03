Mateo Retegui sigue de racha en la “Azzurri”

No tiene techo. Luego de las declaraciones de Sergio Massa en los últimos días: “Aparecieron cinco ofertas” aseguró, el Ministro de Economía acerca del futuro de Mateo Retegui y todo parece indicar que a partir de junio su carrera seguirá afuera de Victoria. En esta doble ventana FIFA, el atacante surgido en las inferiores de Boca Juniors fue una de las sorpresas del inicio de la Nations League y en el primer partido contra Inglaterra, se fue con sabor amargo porque anotó el descuento transitorio, pero Italia perdió en el Diego Armando Maradona.

Sin embargo, en una nueva fecha de este certamen internacional, el equipo conducido por Roberto Mancini volvió a dar que hablar y en el triunfo ante Malta, el hijo del “Chapa” otra vez convirtió. A los quince minutos del primer tiempo, el ex Estudiantes cabeceó solo un tiro de esquina tras un tiro de esquina de Sandro Tonali y aprovechó que Henry Bonello, el arquero del dueño de casa dudo en salir.

Tras este compromiso, Mancini lo elogió en conferencia: “Buscamos un goleador y lo encontramos. Abrió el juego, entonces fue fundamental” comentó acerca del rendimiento que mostró el ex Talleres al ser consultado por el jugador de 23 años. Además, el entrenador de la “Azzurri” concluyó: “Recordemos que necesita tiempo, aún necesita conocer a sus compañeros y al fútbol europeo” sentenció en zona mixta.

Por otra parte, debido a que jugó en estos dos últimos cotejos quedó definitivamente “blindado” para defender los colores de Italia y ya no tiene ninguna chance de ser convocado por Lionel Scaloni para la Scaloneta porque tuvo minutos en competición oficial. “Nosotros no estábamos convencidos, ¿para qué cortarle el camino? Yo soy partidario de no intentar convencer a nadie” afirmó, Scaloni en la previa al espectáculo del jueves pasado ante Panamá.

“No tiene sentido si Retegui podía estar en Argentina o no porque nosotros no estábamos convencidos de convocarlo. No podemos decirle que no vaya a Italia porque a lo mejor puede venir a Argentina” cerró, el DT oriundo de Pujato. Los próximos partidos del elenco tano serán en el próximo mes de junio: se enfrenta a España (15/06) por las semifinales de la Liga de Naciones y recién en septiembre volverá la acción de la Nations League: primero visita a Macedonia del Norte (9/09) y tres días más tarde recibe a Ucrania (12/09).