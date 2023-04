La Academia se enfrenta al Decano en Avellaneda

Luego de una agónica y necesitada victoria frente a Aucas, La Academia vuelve al ruedo local y se enfrenta a Atlético Tucumán, en el Cilindro.

Los últimos siete días fueron una montaña rusa de emociones para Fernando Gago y compañía. No solo disputaron el clásico de Avellaneda el pasado domingo, sino que también jugaron un partido fundamental frente al ya mencionado conjunto ecuatoriano por Copa Libertadores. Pero esto no para. “The show must go on” fue el título de una famosa canción de Queen que ejemplifica a la perfección el momento académico. El show debe continuar. Además de Atlético Tucumán,, se vienen Boca y Flamengo la semana que viene.

Por todos estos factores es que el entrenador académico haría una masiva rotación en el cotejo ante el Decano de este lunes por la noche. Al parecer fue el partido elegido por pintita para darle descanso a la mayoría de los futbolistas titulares. Ya al ver la lista de concentrados publicada por el club, el panorama parece claro: el equipo será en gran parte conformado por habituales suplentes y varios juveniles estarán en el banco esperando por su lugar.

Los convocados para el partido frente a Atlético Tucumán. Foto: Racing Club

La reserva perdió 3-1 frente a Atlético Tucumán y cortó la racha de siete victorias consecutivas. Uno de los motivos de la derrota fue la ausencia de diversos titulares en el equipo comandado por Ezequiel Videla y Sebastián Grazzini. Y esto sucede porque son parte de la lista de convocados. Estamos hablando de juveniles como: Baltasar Rodríguez, Catriel Cabellos, Román Fernández y Emiliano Saliadarre, entre otros.

A pesar de la posibilidad que tendrán varios futbolistas para demostrarle su valía al DT, lo cierto es que Racing no puede regalar nada en el campeonato local. Actualmente La Academia ocupa la undécima posición con 18 puntos tras 12 cotejos disputados. Lejos de los objetivos que se planteó al principio del año. A favor de Racing está la prolongada duración del torneo. Parece casi imposible pelear el campeonato a esta altura, pero sigue siendo fundamental sumar puntos en la tabla anual para clasificar a copas internacionales.

Alejado está el conjunto tucumano de ser el de la temporada pasada que peleó el campeonato. La última victoria de los dirigidos por Lucas Pusineri fue el cuatro de marzo frente a Banfield por 1-0. En los seis cotejos siguientes no sumó de a tres nunca. Igualó cinco y perdió uno.

Pasando en limpio, Atlético Tucumán se encuentra anteúltimo en esta Liga Profesional de Fútbol con 10 puntos en 12 encuentros jugados. Ocho goles a favor y quince en contra. Números alarmantes que pretenden ser revertidos este lunes en el Cilindro.

Dentro del plantel Decano cabe destacar a Joaquín Pereyra, Bautista Kociubinski (no viajó por fascitis plantar aguda) y el arquero Tomás Marchori. Han entregado las actuaciones más interesantes del equipo tucumano. Por otro lado, Mateo Coronel, con dos tantos, es el futbolista que más goles convirtió en el plantel. Número que habla por sí solo.

Historial entre ambos equipos

En el profesionalismo La Academia y El Decano disputaron 13 encuentros en total. Los de Avellaneda salieron victorioso en 7 ocasiones, mientras que los tucumanos hicieron lo propio 3 veces. Completan el historial 3 empates.

El último partido entre ambas instituciones se dio en el marco de la Liga Profesional de Fútbol 2022. Racing le ganó 2-0 a Atlético con goles de Enzo Copetti y Eugenio Mena. Hoy ambos futbolistas no se encuentran en el plantel celeste y blanco.

Probables Formaciones:

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Jonathan Galván, Emiliano Insúa, Óscar Opazo; Nicolás Oroz, Tomás Avilés, Maximiliano Moralez; Román Férnandez o Gabriel Hauche, Nicolás Reniero y Héctor Fértoli. DT: Fernando Gago.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra; Ramiro Ruiz Rodríguez, Ignacio Maestro Puch y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri

Datos del partido:

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: Juan Domingo Perón

Horario: 19:00 horas

Transmisión: TNT Sports