Rosario Central dejo escapar la chance de acercarse a River

Rosario Central y Atlético Tucumán empataron en dos goles en un vibrante partido jugado este lunes en el estadio Monumental José Fierro, por la 12ma. fecha de la Liga Profesional.

Los locales convirtieron por intermedio de Bernardo Kociubinsky y Joaquín Pereyra, uno en cada etapa, y los visitantes lo hicieron a través se los defensores Carlos Quintana, de penal, y Damián Martínez, ambos en el complemento.

Atlético Tucumán fue muy superior en el primer tiempo, cuando se adueñó de la pelota y jugó con facilidad alrededor el ex volante "canalla" Joaquín Pereyra, de cuya zurda nacieron los mejores ataques locales.

Central se recuperó y fue otro equipo en el complemento, cuando salió a ganar la pelota en el mediocampo y a jugar por abajo con Campaz por la izquierda y Giaccone por el medio.

Finalmente, el duelo terminó en igualdad por 2-2 en el Monumental José Fierro. Con este resultado, el equipo de Miguel Ángel Russo llega a los 22 puntos: está tercero, detrás de San Lorenzo (24) y River (líder absoluto con 30 unidades). Por su parte, Atlético Tucumán quedó con 10, en el puesto 26°.

El entrenador de Rosario Central Miguel Russo prefirió no lamentarse demasiado por los puntos que se le escaparon sobre el final del partido que igualó en Tucumán ante Atlético. “No puedo ser drástico y decir si se ganó un punto o se perdieron dos. Vamos sumando y eso es importante. No sé si es justo o no el resultado. Saco otras conclusiones, voy más allá. Ahora somos otra cosa. Desde la cabeza somos otro equipo y eso es bueno. Te duele el empate sobre la hora, por más que sea una acción fortuita, pero forma parte del juego”.

Y añadió: "En el primer tiempo, el gol tempranero nos desacomodó un poco. En el segundo nos acomodamos mejor y tuvimos el control del partido. No es simple venir de visitante, dar vuelta el resultado y pasar a ganar. Buscamos que sea de la misma manera de local y visitante”.

Los Canallas acumulan tres salidas de Arroyito sin caídas, ya que vencieron a Huracán y empataron ante Newell's y Atlético. "De visitante hubo partidos que perdimos feo y mal. Hoy somos competitivos y eso es muy bueno. Vamos sumando y eso es importante", y recalcó: "Cuando empezamos a tener la pelota nos acomodamos. Sin la pelota no se puede jugar. Cuando más la tenés, fabricás y creás”.

La nota preocupante estuvo en la temprana salida por lesión de Ignacio Malcorra, jugador clave en la estructura del orientador táctico. “Es nuestro cerebro futbolístico, ve los errores y por dónde atacar. Nos costó acomodarnos por no tenemos alguien en ese rol, pero esto forma parte del juego. Es un golpe, esperemos que esté bien para el domingo”, finalizó.