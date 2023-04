Los primeros 37 preseleccionado por el Jefecito

Luego de la confirmación que Leandro Stillitiano se suma al cuerpo técnico encabezado por Javier Mascherano tras su último paso en Independiente, donde fue su primera experiencia en un plantel superior y en su curriculum tiene registro de haber sido uno de los colabores de Ariel Holan y Gustavo Quinteros. Ante la ratificación que finalmente, Argentina sea el país anfitrión de la próxima Copa del Mundo Sub 20 que comienza el próximo 20 de mayo hasta el 11 de junio, este viernes en Zúrich se llevará acabó el sorteo y se conocerán las sedes.

De cara a la cita mundialista y con la novedad de la continuidad de Mascherano, el ex mediocampista había presentado la renuncia después de la temprana eliminación del Sudamericano de Colombia, el ex Barcelona, entre otros dio marcha atrás y decidió continuar al frente de los juveniles. Esto se debe a una charla que mantuvo con Lionel Scaloni y Lionel Messi en marzo pasado debido a que la competición mundialista se jugué en nuestro país automáticamente clasificó por ser el organizador del certamen.

🚨 Preselección de los futbolistas para el Mundial Sub 20, con Garnacho y todos los "europibes".

*️⃣Aparece Tomás Avilés, de Racing, que jugó para Chile. La nómina completa ⤵️ pic.twitter.com/WpfSqAEMZT — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 19, 2023

En la cuenta regresiva para el Mundial de la categoría, el DT nacido en San Lorenzo, Santa Fe sacó a la luz los 37 preseleccionados que próximamente arrancarán los entrenamientos y de estos quedarán 21 que jugarán este torneo. A modo de revancha de lo que ocurrió en enero pasado, en la misma siguen: Federico Gómez Geth (Tigre), Agustín Giay (San Lorenzo), Alejo Veliz (Rosario Central), Brian Aguirre (Newells) y Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán) estos apellidos formaron parte del plantel que jugó el anterior Sudamericano en suelo cafetero.

Además, en esa lista XL están incluidos los “europibes” como se lo denominan a las promesas del Viejo Continente: Alejandro Garnacho (Manchester United), Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus), Valentín Carboni (Inter), Máximo Perrone (Manchester City), Facundo Bounanotte (Brighton) y Mateo Talongo (Sporting Lisboa). Durante las últimas horas, Bernardo Romeo-coordinador de las selecciones juveniles- se refirió a la situación puntuales de los futbolistas que militan en Europa: “Están todos los chicos con ganas de venir, saben lo que es el proyecto y lo que es la Selección. Ojalá los clubes entiendan lo que es un Mundial, más en Argentina. Si bien la convocatoria es más difícil porque la mayoría juega en Primera, confío en todos los jugadores” cerró Romeo en declaraciones con Tyc Sports

Cabe recordar que los distintos elencos, no están obligados a ceder a los futbolistas para este Mundial Sub 20 en su extenso reglamento explica que el calendario de la FIFA (2023-2030) no está incluido esta Copa del Mundo. Aunque las distintas confederaciones ya iniciaron gestiones para poner contar con sus estrellas.