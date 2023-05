Así llegan los tucumanos al viernes

Argentinos Juniors y Atlético Tucumán se enfrentarán este viernes a partir de las 21.30 por la decimosexta fecha de la Liga Profesional, en el estadio “Monumental” José Fierro.

Los dirigidos por Lucas Pusineri no están teniendo la temporada esperada considerando el gran nivel con el que cerraron el 2022. Inclusive, en el último tiempo perdió su fuerte que era la localía ya que no gana en casa desde el 4 de marzo cuando se impuso por la mínima ante Banfield por la sexta jornada. En la liga se ubica vigésimo sexto con 14 puntos a cinco unidades de Unión de Santa Fe, el último en la tabla.

La semana pasada no pudo contra un “Pirata” que, si bien no tardó en ponerse en ventaja, al minuto 39 se quedó con un hombre menos. Pablo Vegetti marcó el único gol de la tarde en el 33. Una estadística que no favorece a los tucumanos es la de remates al arco ya que, a pesar de la superioridad numérica, Atlético remató cuatro veces al arco al igual que Belgrano. El hombre de más le dio mayor tenencia de pelota, pero no pudo someter a su rival.

Para este viernes, Pusineri pierde dos hombres de peso en el ataque como los son Marcelo Estigarribia e Ignacio Maestro Puch. El primero sufrió un desgarro en el aductor, mientras que el segundo se encuentra disputando el Mundial Sub-20 con la selección argentina. La fija en la delantera es Mateo Coronel por lo que Ramiro Ruiz Rodríguez y Cristian Menéndez pelean por ser la segunda punta.

Con esa duda, así formaría el “Decano” para recibir al “Bicho”: Tomás Marchiori; Renzo Tesuri, Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra; Coronel y Menéndez.