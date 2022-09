Al “Cementerio de los elefantes” en búsqueda de volver a sumar de a tres

El “Bicho” y el “Sabalero” jugarán este lunes a partir de las 17 por la vigesimoprimera jornada de la Liga Profesional, en el estadio Brigadier Estanislao López.

Los dirigidos por Gabriel Milito perdieron la regularidad que venían mostrando a lo largo del año la cual lo ubicó como uno de los mejores equipos de 2022 y cayeron en la dinámica de los demás clubes de ganar, empatar o perder, pero sin mantener ninguna línea. Sin embargo, los últimos resultados no fueron buenos y lo alejaron no solo de la pelea por el título, sino que también de los puestos de Copa Libertadores 2023. De los últimos cinco encuentros perdió cuatro y tan solo le ganó a Rosario Central en La Paternal.

Con 30 puntos, se ubica en la décima posición con una diferencia de +2 goles. Boca, el puntero de momento, tiene 39 unidades y solo puede ser superado por el “Decano” que cuenta con 38 y un partido menos. En el ámbito internacional, en este momento, está clasificado a la próxima Copa Sudamericana, pero el objetivo es la Libertadores. En esa tabla está séptimo con 55 puntos al igual que Estudiantes de La Plata, el último clasificado, la diferencia está en los goles a favor de +12 para el “Pincha” y +7 para el “Tifón de Boyacá”.

Contra los tucumanos se perdió un tiempo ya que lo mejor del equipo se vio en los segundos 45 minutos. La primera parte fue toda para los dirigidos por Lucas Pusineri que, con dos arrebatos de Cristian Méndez, se puso 2-0. En el complemento se buscó emparejarlo, pero no alcanzó. David Zalazar logró marcar el descuento, pero en el minuto 96 cuando ya no había tiempo para más. El autor del doblete se fue expulsado en el 72 por doble amonestación por lo que el cuadro de La Paternal tuvo un hombre más por más de un cuarto de hora y no logró aprovecharlo.

Para el lunes no se esperan muchos cambios más allá de retoques en las líneas, se cree que la base se va a mantener no solo por contar con la plenitud del plantel, sino que también para darle rodaje a los mismos jugadores en búsqueda de un funcionamiento que estaba, pero que se perdió con el paso del tiempo.

Por su parte, el “Negro” llega tras una semana convulsionada debido a las “apretadas” que recibieron los jugadores del plantel por parte de la barra brava, hecho que hizo casi una realidad la salida de referentes a fin de la temporada. Este episodio ocurrió por el mal momento futbolístico que está atravesando el club santafesino. De los últimos diez encuentros ganó uno, empató tres y perdió los seis restantes, incluida la durísima derrota del domingo pasado ante Talleres por 2 a 0.

Para este lunes, Adrián Marini tendrá que hacer tres modificaciones obligadas. Ramón “Wanchope” Ábila y Rafael Delgado alcanzaron la quinta amarilla en el partido contra “Matador”. La otra ausencia es la de Facundo Farías que, luego de un cruce contra Julio Buffarini de la “T” tuvo que ser sustituido por una molestia. Luego de realizarse los estudios correspondientes, se confirmó una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá, como mínimo, ocho meses de recuperación. Andrew Teuten ingresaría al lateral izquierdo, Santiago Pierotti al mediocampo y Tomás Sandoval a la delantera.

Síntesis

Posible equipo de Colón (Sfe) (4-4-2): Ignacio Chicco; Augusto Schott, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Andrew Teuten; Santiago Pierotti, Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Christian Bernardi; Luis Rodríguez y Tomás Sandoval.

Posible equipo de Argentinos Juniors (3-4-1-2): Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Alan Rodríguez, Franco Moyano, David Zalazar; Andrés Roa; Gastón Verón y Gabriel Ávalos.

Horario: Lunes 17

TV: TNT Sports

Árbitro: Nicolás Ramírez

Estadio: Brigadier Estanislao López