Huracán: debut y expulsión

Con el debut de Sebastián Battaglia como técnico, el Globo igualó 0-0 ante Godoy Cruz por la fecha 16 de la Primera División. El encuentro se dio está noche en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con polémicas y ambas chances para los dos equipos.

Matiás Cóccaro, Jugador de Huracán, fue expulsado a los 12 minutos tras una polémica decisión del árbitro Nicolás Lamolina y Fernando Echenique desde el VAR. El uruguayo fue a buscar la pelota tras un despeje de Joaquín Novillo pero terminó abriendo los brazos y pegándole un codazo a Pier Barrios. El árbitro no dudó en sacar la roja y los dejó con 10 futbolistas en cancha.

Luego del partido Cóccaro expreso: "En el VAR no sé quién estaba, pero creo que tiene mucha maldad. Quiero decirle que tuvo maldad y que no está bueno tenerla en la vida " y agregó: "Tengo buena relación con Nico, creo que es buen chabón, no tiene maldad ".

"Llegué al vestuario y traté de tranquilizarme, de prepararme para lo que iba a decir. Hace mucho tiempo que no hablo frente a las cámaras y hoy era un buen día para explicar qué fue lo que pasó ", comentó el jugador y asegura estar muy "Dolido " por la situación.

Además del debut de Battaglia, Carlos Tévez estuvo presente en el estadio Tomás Ducó. El exentrenador de Rosario Central llegó al minuto y medio de iniciado el partido y los hinchas no dejaron pasar el momento, las cámaras muestran a los simpatizantes del Quemero pidiéndole fotos. El delantero se ubicó en un palco debajo de la selección de Ecuador Sub 20 que también fue a ver el partido.

A pesar de las palabras de Cóccaro, el extécnico de Boca Juniors expresó que sensaciones le dejó el empate: "Las sensaciones son buenas en relación al esfuerzo y la predisposición de los muchachos. Estoy muy conforme con eso, solamente tuvimos dos días de trabajo " y continuó: "El partido cambia con la expulsión. Se podría haber revisado. Abre los brazos pero no creo que merezca la roja. Nos terminó condicionando. Hay cosas que no nos gustaron y otras por mejorar. Nos preocupa la falta de gol ".

La expulsión no es lo único resaltable del partido, a los 45 minutos del segundo tiempo los jugadores del Tomba reclamaron una falta dentro del área del equipo local. Lamolina no cobró penal ya que no consideró la falta hacia el equipo visitante.