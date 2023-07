Tigre está obligado a ganar

Finalizando la jornada 25 de la Primera División del futbol argentino, en Victoria Tigre y Barracas serán los encargados de dar el cierre desde las 18 horas en la pantalla de TNT Sports. Un cómodo Barracas visita a un Tigre necesitado de ganar, con muchas bajas y regresos. El colegiado será Facundo Tello que dirigió en 4 ocasiones al Matador y nunca ganó (2 empates y 2 derrotas).

Tigre mantiene su irregular campeonato, cuando parecía enderezarse el rumbo con un trabajado triunfo ante Instituto el partido con Libertad fue otro mazazo que no permite despegar al Matador, otro dolor para Juan Manuel Sara que no ha dispuesto de mucho tiempo para entrenar desde su llegada.

Para el encuentro de mañana Sara no dispondrá de Victor Cabrera, quien sufrió una nueva sobrecarga en su gemelo derecho, es ya la cuarta lesión del Tucu quien se ha perdido 12 partidos este año con el Matador. Sebastian Prediger continúa con su recuperación en el cuádriceps derecho y Agustín Baldi y Matías Espindola no fueron convocados con el primer equipo. Tomás Fernandez sigue apareciendo como opción para la zaga central en la convocatoria, el joven defensa zurdo aún no ha tenido la posibilidad de debutar con la primera de Tigre.

Sorprendió entre la hinchada del Matador la inclusión de Lucas Blondel en la convocatoria, quien se da por hecho su salida a Boca Juniors. El lateral de sumar minutos mañana llegará a 100 partidos, se despedirá con una cifra redonda, como la que se espera que entren en las arcas del club pues Lucas renovó su contrato que terminaba en diciembre para que el club ingrese dinero por su salida, habiendo podido firmar un pre-contrato e irse gratis.

El Guapo viene de empatar de local 0-0 ante Argentinos Juniors y con 31 puntos se encuentra tranquilo en la tabla, alejado de los puestos de descenso en Tabla anual y promedios. El Huevo Rondina no podrá contar con Fernando Prado quien sufrió una fractura del metatarsiano en el pie izquierdo ni Lucas López que será baja de larga duración tras confirmarse su lesión del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha.

El último cotejo entre ambos equipos fue un empate 1-1 donde Mateo Retegui ingresó desde el banco de suplentes para salvar un punto.

Curiosidad: Justamente frente contra Barracas se dió la final por el Ascenso a Primera División en 2021, donde Tigre derrotó 1-0 al Guapo con un golazo de Cristian Zabala.

FICHA DE PARTIDO

Fecha: 25

TV: TNT Sports

Estadio: José Dellagiovanna

Arbitro: Facundo Tello.

Formaciones Posibles:

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Brian Leizza, Abel Luciatti, Sebastian Prieto o Lautaro Montoya; Agustín Cardozo, Lucas Menossi, Aaron Molinas, Alexis Castro; Blas Armoa, Mateo Retegui.

DT: Juan Sara.

Barracas Central: Andrés Desabato; Mauro Peinipil, Francisco Álvarez, Juan Díaz, Rodrigo Insúa; Carlos Arce, Rodrigo Herrera, Facundo Mater, Iván Tapia, Brian Calderara; Alexis Domínguez. DT: Sergio Rondina.