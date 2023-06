Talleres - Godoy Cruz: Partido clave por los puntos

Este sábado, Godoy Cruz visita a Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes, desde las 21:30 horas. El encuentro correspondiente a la fecha 22 de la Liga Profesional, contará con el arbitraje de Jorge Baliño y la televisación de TNT Sports.

El local intentará levantarse para acortar distancias con el conjunto de Martín Demichelis pero enfrente, el Bodeguero buscará dar la sorpresa de visitante, a la vez de seguir con la buena racha para entrar en puestos clasificatorios a la próxima Copa Sudamericana.



Talleres cayó la última jornada ante Lanús, 2 a 1. En los duelos previos, ganó 3 partidos y empató uno. Le hicieron 4 goles y logró marcar 7 a sus rivales. Actualmente, se ubica en el segundo puesto de la tabla, con 40 puntos (9 PG - 5 PE - 7 PP), a diez unidades del líder River Plate.



El equipo conducido por Javier Gandolfi recibió un duro golpe ante el Granate por un gol desde el vestuario, con ataque directo, que lo llevó a ser escolta del Millonario en la Liga.



Para el sábado, el DT, espera contar con Juan Gabriel Rodríguez que sufrió una molestia muscular al inicio de esta semana y trabajó a otro ritmo. Está evolucionando según lo esperado pero si en las pruebas de este viernes no está a pleno, en su lugar ingresará Lucas Suárez.



La única baja confirmada es la de Alan Franco, que se despidió de Talleres tras jugar contra Lanús. El volante no pudo ser retenido por la dirigencia albiazul y debió regresar a Ecuador. El resto del equipo se mantendría sin modificaciones.







Godoy Cruz viene de golear a Boca Juniors, 4 a 0, en Mendoza. En sus últimas cuatro jornadas, triunfó en 2 oportunidades y perdió en 2 ocasiones. Anotó 9 goles y le convirtieron 5. Está 10° en la tabla, con 32 puntos (12 PG - 4 PE - 5 PP).







Además, el Tomba llega entonado por la victoria obtenida sobre Defensores Unidos de Zárate esta semana, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina. Allí el equipo de Daniel Oldrá tuvo un mal comienzo y finalmente lo dio vuelta para imponerse por 3 a 1. De esta manera, accedió a la próxima ronda en la que enfrentará a Villa Mitre de Bahía Blanca.







El entrenador tombino, confirmará el once inicial este viernes luego de la última práctica de cara al compromiso en Córdoba. Es posible que el Gato realice algunas modificaciones con respecto al equipo titular que jugó en la Copa.



Diego Rodríguez, el arquero, está en duda porque se está recuperando de una contractura. Si no se recupera, en su lugar estará Rodrigo Saracho. Por su parte, Hernán López Muñoz sería de la partida ya que en AFA confirmaron que tiene 4 amonestaciones y no 5, como pensaban en el club.



Históricamente, entre ambos existe una ventaja de 4 encuentros a favor de la T. Se enfrentaron en total 6 veces en Primera División, de los cuales resultó en 5 ocasiones vencedor Talleres y solo en una, Godoy Cruz.

Posibles formaciones:

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Gabriel Rodríguez o Lucas Suárez, Juan Portillo; Rodrigo Villagra, Ulises Ortegoza; Diego Valoyes, Rodrigo Garro, Ramón Sosa; Michael Santos. DT: Javier Gandolfi.



Godoy Cruz: Diego Rodríguez o Rodrigo Saracho; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen o Brian Salvareschi, Juan Meli o Thomas Galdames; Gonzalo Abrego, Bruno Leyes, Hernán López Muñoz o Nicolás Fernández; Tomás Conechny; Tadeo Allende, Salomón Rodríguez. DT: Daniel Oldrá.

Último enfrentamiento



La última vez que se cruzaron fue el 17 de julio de 2022, durante la fecha 24 de la Liga Profesional, en la que el Expreso cayó ante la T, por 3-1 en Córdoba. Los goles fueron autoría de: Diego Valoyes, Martías Godoy de penal y Maximiliano Alvez para los dirigidos por Javier Gandolfi ; y de Tomás Badaloni para los conducidos por la dupla Favio Orsi- Sergio Gómez.







DATOS:



Estadio: Mario Alberto Kempes.



Hora: 21.30



Televisación: TNT Sports.



Árbitro: Jorge Baliño.