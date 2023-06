Grindetti defendió a Maratea y opinó sobre su mandato en el club

El Intendente del partido de Lanús, Néstor Grindetti, mantuvo una charla el pasado miercoles con la radio que utiliza el dial AM 910 y declaró sobre aspectos que refieren a la actualidad del club: "Lo que pasó hoy con la Inspeccion General de Justicia (IGJ) y Maratea me suena a un tufillo político. No quiero mezclar, pero me pareció muy raro".

Santiago Maratea subió ayer que la colecta había alcanzado los 811 millones de pesos argentinos en una de las tantas historias que publicó el influencer argentino en sus redes sociales, en las cuales explicó lo que en realidad sucedió con la IGJ, que tiene a su cargo el Registro Público de Comercio y los Registros de Asociaciones Civiles y Fundaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Santiago Maratea en Instagram. (Foto: @santimaratea)

“IGJ hace dos semanas pidió que mostrara el fideicomiso; sin embargo, nosotros se lo mostramos, aunque yo no vivo en Capital, Pepe Santoro tampoco y Diego, que es el otro hincha que participa, vive en Neuquén”, contó Maratea.

Quien lleva a cabo la junta de dinero para ayudar a Independiente a pagar la deuda de 22 millones de dólares, tambien explico que ya cumplieron con el pedido del organismo, que el miercoles habia declarado "ineficaz e irregular" al fideicomiso.

Por otro lado, el ex ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires dió información sobre su continuidad en el cargo y la posible venta de Sergio "Checho" Barreto al Pachuca mexicano: "El viernes en reunión de CD citaremos a la Asamblea. Si me dedico a determinados temas puedo seguir. En el dia a dia de la administración no me dan los tiempos". “Todavía no está cerrado lo de Barreto. Estamos en plena negociación”.

Recordemos que Grindetti fue en realidad el último vicepresidente electo y tuvo que asumir la presidencia de manera interina ya que el líder de Unidad Independiente y ex presidente del club, Fabián Doman, decició abandonar al club de sus amores seis meses despues de haber asumido su mandato.

El conductor de televisión declaró en su momento que el cambio dirigencial se produjo debido a una serie de "errores" como la falta de un "proyecto económico financiero acorde al club" y una subestimación de la "crisis" previa en la institución.