Un duelo que promete: el Tomba visitará al Granate por la Copa de la Liga

Este sábado a partir de las 16:30 Godoy Cruz visitará a Lanús para disputar la 3º fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro será el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez donde el Granate cayó por la mínima ante San Lorenzo en la 1º fecha del campeonato, mientras que la última vez que el Tomba consiguió una victoria en allí fue hace diez años en el Torneo Inicial 2013. Luis Lobo Medina será el árbitro principal y Germán Delfino el encargado del VAR.

El equipo de Daniel Oldrá llega al encuentro luego de un buen comienzo en este segundo semestre, se quedó con los tres puntos en su debut en la jornada pasada frente a Central Córdoba, ya que el primer partido ante Defensa y Justicia se suspendió y reprogramó para el lunes 11 de septiembre. Hernán López Muñoz fue el autor del golazo que le dió el triunfo al conjunto mendocino. Hasta el momento, el Tomba sigue en la lucha por un lugar en las copas internacionales, con 44 puntos se ubica octavo en la tabla anual, lo que lo estaría clasificando a la Copa Sudamericana 2023.

Por otra parte, el Granate buscará levantar cabeza ya que perdió los dos partidos que disputó en esta Copa de la Liga y no logró convertir goles. Primero ante San Lorenzo y recientemente contra Newell's en Rosario. A los 5' Cristian Lema fue quien convirtió en contra el único gol del partido, luego de una gran jugada de Cristian Ferreira que dejó en evidencia las falencias de la defensa Granate. Si bien el conjunto de Frank Darío Kudelka pudo empatarlo, no estuvo fino a la hora de definir y sumado a la expulsión de José María Canale sobre el cierre el duelo no terminó nada favorable para Los del Sur. Pese al flojo rendimiento en los duelos pasados, Lanús se posiciona en el sexto lugar de la tabla anual con 45 tantos y al igual que el Expreso está en la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue en Mendoza durante la fecha 12 de la Liga Profesional. El partido se convirtió en un show de goles que finalizó en un empate 4-4. La primera parte del encuentro ya sumaba siete goles en el marcador, cuatro para Lanús y tres para el local. Cuando parecía que el Grana se quedaría con la victoria, intervino el VAR y el juez sancionó un penal que más tarde, el "Ruso" Rodriguez cambiaría por gol.

Posibles formaciones

Kudelka tiene un cambio obligado debido a la expulsión de Canale frente a Newell's. El reemplazante estaba entre el uruguayo recién llegado Gonzalo Pérez o Diego Braghieri, finalmente en conferencia de prensa el DT confirmó que apostará a la experiencia de Braghieri. Además el entrenador estuvo analizando si jugar 4-4-2, con dos volantes por afuera, dos de contención y doble nueve.

Lanús: Alan Aguerre; Juan José Cáceres, Cristian Lema, Diego Braghieri, Juan Manuel Sánchez Miño; Raúl Loaiza, Felipe Peña Biafore, Matías Esquivel, Augusto Lotti; Pedro De La Vega, Leandro Díaz.

DT: Frank Darío Kudelka.

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Juan Andrada; Nicolás Fernández, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Salomón Rodríguez.

DT: Daniel Oldrá

Datos

Fecha y hora: sábado 2 de septiembre 16:30

Lugar: Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez

Transmición: TNT Sports

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: José Carreras

VAR: Germán Delfino

AVAR: Franco Acita