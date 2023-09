Lionel Scaloni: "Estoy orgulloso del partido que hizo el equipo"

Comenzó el camino de la Selección Argentina hacía el Mundial 2026 y en el primer partido de las Eliminatorias Sudamericanas el combinado de Lionel Scaloni se quedó con la victoria gracias a un impresionante gol de tiro libre del capitán, Lionel Andrés Messi. En conferencia de prensa, el entrenador analizó la victoria y comenzó sus declaraciones haciendo referencia a la salida de Messi minutos antes del pitazo final.

“Me pidió el cambio él, después evaluaremos que tiene, sino no lo saco”, afirmó el DT de la Albiceleste. "No sabemos qué tiene Messi. Pidió el cambio porque sintió algo. Mañana le harán estudios. Si está bien, viajará a Bolivia y si no, veremos qué hacemos", amplió Scaloni.

Luego sobre el equipo agregó "Al jugar con el campeón del mundo, los rivales puede que se sientan más alerta. Pero por ser Argentina tienen una manera de jugarle. Pero hay que tener claro que el equipo no se va a conformar. La gente puede sentirse orgullosa e identificada con este equipo. Se puede jugar mejor, pero a nivel de actitud y de ganas nunca se va a dormir en lo conseguido".

"Estoy orgulloso del partido que hizo el equipo", aseguró el oriundo de Pujato. "Siempre hay cosas para mejorar pero con esta base es mucho más importante. Tenemos una Selección que nos da variantes y está bueno poder aprovecharlas", afirmó el técnico.

Además el entrenador le dedicó unas palabras a Cristian Romero, una de las figuras del partido. “No se puede decir nada del partido que hizo y encima con la gente que lo lleva en andas... Él se cree He-Man y es impresionante. Es un central increíble, a veces tiene que ahorrarse algunos desplazamientos: 50 o 60 metros corriendo no está bien. Se cansa y deja al equipo mal parado. El partido que hizo fue increíble. Prefiero que haga eso a que se deje estar. Hizo un partido completo" sentenció.

En cuanto a los cinco años cumplidos como DT de la Selección Scaloni dijo, "Cuando empecé, no pensé que iba a estar cinco años. Parece que fue hace poco y en realidad fue hace cinco años. Hubo momentos difíciles. Ahí te das cuenta que pasó tiempo. Uno va mejorando con la experiencia, juntando más partidos".

Por último analizó lo que se viene en los siguientes duelos por Eliminatorias. “Nosotros creemos que la Eliminatoria no va a ser fácil. En la anterior hubo partidos muy complicados y eso no va a cambiar. Hay que estar preparados para todo. Tenemos que saber que no somos invencibles. Tenemos que tener claro que podemos sufrir por momentos, como pasó hoy. Y hay que estar preparados”.