La Scaloneta en búsqueda de continuar con su fortaleza en casa

“La charla con los chicos fue que lo pasado ya está fue muy lindo, histórico, pero ahora toca seguir” así palpito Lionel Scaloni la previa del encuentro de mañana, donde Argentina inicia unas nuevas eliminatorias con el firme objetivo de estar en la Copa del Mundo de 2026 y este jueves será una dura parada ante la siempre complicada Ecuador en un Más Monumental que lucirá colmado. Durante este último tiempo, la Scaloneta tiene una buena racha jugando en suelo argentino ya sea por los puntos o algún compromiso amistoso, hace ¡19! cotejos que no conoce la palabra derrota dejando como saldo catorce triunfos y cinco empates en total.

En el último antecedente que piso en falso con su publico fue en el sufrido camino para sacar pasaje a Rusia 2018, en la última fecha logró su meta tras aquella recordada actuación de su as de espalda de Lionel Messi en el Olímpico de Atahualpa de Quito contra la Tri, mismo rival que mañana en el estadio de River. Aquel registro tiene fecha 12 de octubre de 2016 en la era del cuestionado Edgardo Bauza, fue una dura caída por la mínima diferencia frente Paraguay (Derlis González, la única emoción) en Córdoba sin la presencia de Messi, quien no fue convocado debido a que estaba lesionado.

En la antesala de este espectáculo, Sergio Agüero encendió la polémica en declaraciones con el Diario Olé: “Cuando no estemos más, nos van a extrañar” había dicho, el ex delantero del Manchester City entre otros en medio de la dolorosa derrota sufrida en la final de la Copa América Centenario. En este partido, el Kun había errado un penal, Justo Villar le había adivinado la intención al ex atacante de Independiente.

De aquel plantel dirigido por el Patón al actual solamente hay tres sobrevivientes: Ángel Di María (fue titular), Paulo Dybala (ingresó en el segundo tiempo) y Ángel Correa (fue suplente). Cabe recordar que, en el arranque de esas eliminatorias, Argentina comenzó con el pie izquierdo y cayó 2-0 en el Antonio Vespucio Liberti frente al adversario de turno de este jueves por 2-0 con goles anotados por Frickson Erazo y Felipe Caicedo, ambos en el segundo tiempo.

El invicto partido a partido

15/11/2016 : Argentina 3 Colombia 0 (Estadio del Bicentenario, San Juan). Eliminatorias Sudamericanas Mundial Rusia 2018

23/03/2017 : Argentina 1 Chile 0 (Estadio Más Monumental, Buenos Aires). Eliminatorias Sudamericanas Mundial Rusia 2018

5/09/2017: Argentina 1 Venezuela 1 (Estadio Más Monumental, Buenos Aires). Eliminatorias Sudamericanas Mundial Rusia 2018

5/10/2017 : Argentina 0 Perú 0 (La Bombonera. Eliminatorias Sudamericanas Mundial Rusia 2018)

16/11/2018 : Argentina 2 México 0 (Mario Alberto Kempes, Córdoba. Amistoso)

20/11/2018 : Argentina 2 México 0 (Malvinas Argentinas, Mendoza. Amistoso)

7/06/19 : Argentina 5 Nicaragua 1 (Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan. Amistoso)

8/10/2020 : Argentina 1 Ecuador 0 (La Bombonera, Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022)

12/11/2020 : Argentina 1 Paraguay 1 (La Bombonera, Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022)



3/06/2021 : Argentina 1 Chile 1 (Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022)

9/09/2021 : Argentina 3 Bolivia 0 (Más Monumental, Buenos Aires. Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022)

10/10/2021 : Argentina 3 Uruguay 0 (Más Monumental, Buenos Aires. Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022)

14/10/2021 : Argentina 1 Perú 0 (Más Monumental, Buenos Aires. Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022)

16/11/2021 : Argentina 0 Brasil 0 (Estadio del Bicentenario, San Juan. Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022)

1/02/2022 : Argentina 1 Colombia 0 (Mario Alberto Kempes, Córdoba. Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022)



25/03/2022 : Argentina 3 Venezuela 0 (La Bombonera, Buenos Aires. Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022)

23/03/2023 : Argentina 2 Panamá 0 (Estadio Más Monumental, Buenos Aires. Amistoso)