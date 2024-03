Argentinos Juniors estiró su racha de victorias en casa con el triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, que venía de muy malos partidos, y se aseguró, por lo menos, el primer puesto solo o compartido con River que tiene que jugar a la noche. Luciano Gondou abrió la cuenta y Alan Lescano sentenció el resultado final.

Los dirigidos por Pablo Guede volvieron a sumar de a tres la dura derrota en la visita a Independiente y estiró a cinco los triunfos en casa. El 2024 de este equipo es completamente opuesto a como cerró el año pasado y, a pesar de algunas bajas de peso por ventas o lesiones, la idea del entrenador quedó impresa en la cabeza de cada integrante del plantel. Esta vez no pudo contar con Jonathan Galván, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Leonardo Heredia pero igualmente salió, dominó y se quedó con los tres puntos.

El encuentro de dividió en dos parados completamente diferentes. En el primer tiempo se vio un equipo agresivo, con iniciativa, dominio del mediocampo y mucho peso en ofensiva. En el complemento, tras estirar la ventaja, Argentinos se relajó y empezó el asedio del “Tripero” que no está en buen momento y otra derrota sería muy dura.

El arranque fue diferente a lo esperado. Como no lo había hecho en este año, Guede paró una línea de tres abajo y liberó tanto a Thiago Santamaría por derecha como a Nicolás Oroz por la izquierda. Con el paso de los minutos se transformó en línea de cinco defensores, pero el parado inicial obligaba a que los volante por afuera y los laterales de Gimnasia no tengan tanto protagonismo. El triple nueve, que además de hacer goles y asistirse entre ellos, rotan para no cansarse y reparten los esfuerzos. Gastón Verón comenzó centralizado con Gondou a su derecha y Maximiliano Romero al otro lado.

En uno de esos enroques, que además confunden al rival a la hora de tomar la marcas, llegó el 1-0 en 13 minutos. Tobías Palacio, que aparecía como extremo izquierdo la centró al primero palo para Romero, el ex Racing le dejó pasar y Gondou, en el medio del área, metió un zurdazo para vencer a la humanidad de Nelson Insfran. Tras ponerse en ventaja, Guede notó un relajamiento en sus dirigidos y empezó a gritar para que reactivaran. Leonardo Madelón no veía bien a su equipo e hizo cambios de posición que devolvió a Benjamín Domínguez a la izquierda y permitió que tanto el juvenil como Erik Ramírez y Nicolás Colazo puedan asociarse ya que antes estaban muy alejados.

El complemento arrancó con el ingreso de David Zalazar por Nicolás Colazo para equilibrar el ataque por ambas bandas. Ya no dependía exclusivamente de lo que el equipo generase por izquierda. A pesar de le emoción y los buenos minutos iniciales, el “Bicho” golpeó en su peor momento de estos casi 50 minutos. De un tiro libre en tres cuartos de cancha, Nicolás Oroz se tuvo fe y el remate desde la derecha dio en el travesaño. Cuando estás peleando arriba también necesitas de esa cuota de suerte y luego de dar en el poste le quedó a Lescano, el único habilitado de los que estaban cerca, y con la derecha sentenció el 2-0 al 51.

Al igual que en el capítulo inicial, el equipo se relajó tras anotar el gol y el “Lobo”, completamente desesperado, empezó a atacar por todos lados. Los extremos se asociaban, los laterales pasaban con convicción y ante la falta de peso en el área, el remate de media distancia era la solución. Zalazar, que buscaba cumplir con la ley del ex a toda costa, tuvo cuatro remates desde lejos que algunos hicieron trabajar a Diego Rodríguez, mientras que otros se fueron bastante lejos del arco.

A pesar del esfuerzo y de convertir al “Ruso” en figura por sus atajadas, Gimnasia no pudo descontar y Argentinos estaba más que complacido con ese 2-0. A la espera de lo que pase en la cancha de River, el “Bicho” se mantiene como único líder con 17 puntos y diferencia de +9 goles.

Síntesis

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Fernando Meza, Tobías Palacio, Román Vega; Thiago Santamaría, Alan Lescano, Franco Moyano, Nicolás Oroz; Luciano Gondou, Gastón Verón y Maximiliano Romero. DT: Pablo Guede

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Guillermo Enrique, Felipe Sánchez, Gustavo Canto, Federico Milo; Benjamín Rodríguez, Pablo De Blasis, Rodrigo Saravia, Nicolás Colazo; Ivo Mammini y Erik Ramírez. DT: Leonardo Madelón.

Goles: En el 13’ Luciano Gondou (ARG); 51’ Alan Lescano (ARG).

Cambios: En el 46’ David Zalazar por Nicolás Colazo (GIM); 59’ Franco Troyansky por Ivo Mammini y Matías Ramírez por Bejanmín Domínguez (GIM); 71’ Ariel Gamarra por Alan Lescano (ARG); 77’ Rodrigo Castillo por Erik Ramírez (GIM); 81’ Emiliano Viveros por Gastón Verón (ARG); 87’ Juan José Cardozo por Nicolás Oroz y José María Herrera por Maximiliano Romero (ARG).

Amonestados: 65’ Matías Ramírez (GIM)-

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: Diego Armando Maradona