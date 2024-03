Argentinos Juniors sufrió la noche contra Instituto, pero, con la mano de Pablo Guede en los cambios, pudo dar vuelta la historia, cortó la mala racha de visitante y, de momento, es el único líder del Grupo A. Facundo Suárez abrió la cuenta para los cordobeses, mientras que Maximiliano Romero y José María Herrera le dieron el triunfo a La Paternal.

Cuanto más larga es una racha más cerca está de romperse, y ese día llegó. Luego de tres empates y dos derrotas fuera de casa, el “Bicho” pudo quedarse con los tres puntos en condición de visitante y fue en el mejor momento posible. Ya había desperdiciado oportunidades de quedar en lo más alto de la tabla por no ganar fuera del DAM, pero esta noche dio credenciales de porqué es uno de los candidatos. El encuentro fue duro, en una cancha complicada y ante un rival que supo ser puntero por un tiempo prolongado, pero que estaba necesitado de victorias por los malos resultados de este último tiempo.

El capítulo inicial fue más de disputa que de juego, pero se veía una mejor versión, o por lo menos una imagen más cómoda, de local que llenaba de centros el área de Argentinos. Con el pasar del tiempo, el “Tifón de Boyacá” se plantó y la historia estuvo más pareja. Sin embargo, las emociones tardaron en llegar y el primer tiempo se fue sin goles.

Ya en el complemento, el local sorprendió en los primeros minutos con un gol que no solo lo puso en ventaja, sino que lo llenó de confianza. Al minuto 48, Jonathan Bay –que ingresó por el lesionado Lucas Rodríguez- tiró un centro al medio del área y Suárez, entre los dos zagueros rivales, se escabulló y fusiló a Diego Rodríguez para poner el 1-0 parcial. Tras la ventaja, los dirigidos por Diego Dabove tuvieron la oportunidad de estirar el marcador, pero no tuvo fortuna. Primero con un cabezazo de Fernando Alarcón, que luego se vio que estaba offside, dio en el travesaño y más tarde con una chilena poco estética de Ignacio Russo que fue despejada por Alan Rodríguez en la línea.

CON SUSPENSO LLEGÓ EL PRIMERO DE LA GLORIA ⚽



Tras centro de Bay, Facundo Suárez convirtó de cabeza y fue anulado por fuera de juego, pero luego del chequeo del VAR se convalidó el 1 a 0 de Instituto ante Argentinos Juniors#LPFxTNTSports pic.twitter.com/DRe9rRkg97 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 29, 2024

En los minutos finales fue cuando se activó el “Bicho” y volvió a meterse en el partido. Los dos primeros cambios no solo influyeron en el juego del equipo, sino que se llevaron los aplausos en la noche cordobesa. Un ingreso fue el de Romero con la particularidad de llevar su pantalón con el “9” y la camiseta de Lucas Gómez con la “25” ya que su “casaca” fue robada en el entretiempo, así que con el permiso de los jueces pudo entrar con otro dorsal. A pesar de no tener estampado el “9” en su espalda, el espíritu goleador lo lleva adentro y fue el autor del empate parcial. En el minuto 82, Sebastián Prieto pasó al ataque como en todo el partido, pero con la diferencia que esta vez tiró un buscapié al medio del área. El ex Racing recibió solo en la puerta del área y, con la sangre fría de los goleadores, no se puso nervioso y marcó el 1-1.

LLEGÓ EL EMPATE DEL BICHO ⚽



Maxi Romero aprovechó un gran pase de Prieto para definir dentro del área y poner el 1 a 1 de Argentinos ante Instituto.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/UYkTiYJ7Wj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 29, 2024

Ya con el tiempo adicionado, parecía que el empate les cerraba a ambos y que no arriesgarían más, pero la última bala era para La Paternal. Franco Moyano ejecutó en largo un tiro libre en mitad de cancha, Romero amagó a ir por la pelota y la dejó pasar con la fortuna de que diera en el torso de Miguel Brisuela y vaya hacia el medio donde estaba Herrera. A pocos centímetros de meterse en la medialuna del área rival y con todo el arco a su disposición, el juvenil abrió el pie izquierdo y la colocó contra el palo derecho de Manuel Roffo dándole el triunfo agónico a Argentinos en el minuto 95. El tiempo no daba para más y, apenas se movió del medio, Nicolás Lamolina dio por terminado el encuentro.

EL BICHO LO DIO VUELTA SOBRE EL FINAL 🔥



José Herrera sacó un gran remate para vencer a Roffo y poner el 2 a 1 de Argentinos Juniors ante Instituto a poco del fin del partido#LPFxTNTSports pic.twitter.com/N496ZIHLpq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 29, 2024

En este momento, el “Semillero del Mundo” es el único líder de su zona con 24 puntos a la espera de los partidos de River y Talleres de Córdoba. Esos dos equipos pueden igualarlo en unidades si ganan, pero el único que puede superarlo es el “Millonario” debido a la gran diferencia de goles a favor que tiene.

Síntesis

Instituto de Córdoba (1): Manuel Roffo; Juan Franco, Fernando Alarcón, Miguel Brizuela, Lucas Rodríguez; Jonas Acevedo, Roberto Bochi, Gastón Lódico, Braian Cuello; Ignacio Russo y Facundo Suárez. DT: Diego Dabove

Argentinos Juniors (2): Diego Rodríguez; Thiago Santamaría, Francisco Álvarez, Tobías Palacio, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Franco Moyano, Alan Rodríguez; Nicolás Oroz; Gastón Verón y Damián Batallini. DT: Pablo Guede.

Goles: 48’ Facundo Suárez (INS); 82’ Maximiliano Romero (ARG); 90+5 José María Herrera (ARG).

Cambios: 29’ Jonathan Bay por Lucas Rodríguez (INS); 63’ José María Herrera por Gastón Verón y Maximiliano Romero por Alan Rodríguez (ARG); 75’ Rodrigo Pérez por Gastón Lódico (INS), Mateo Díaz Chaves por Damián Batallini y Kevin Coronel por Thiago Santamaría (ARG); 88’ Silvio Romero por Jonas Acevedo y Santiago Rodríguez por Ignacio Russo (INS).

Amonestados: 18’ Lucas Rodríguez (INS); 53’ Gastón Verón (ARG); 59’ Franco Moyano (ARG); 78’ Rodrigo Pérez (INS), Alan Lescano y Mateo Días Chaves (ARG); 90+4 Miguel Brizuela (INS).

Árbitro: Nicolás Lamolina

Estadio: Diego Armando Maradona