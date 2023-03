El “Bicho” ganó y dejó una buena imagen para el debut de la Libertadores

Argentinos Juniors ganó, goleó y gustó ante un Godoy Cruz que buscó igualarlo en el juego, pero que siempre corrió de atrás. Con un ojo puesto en la competencia internacional, el “Tifón de Boyacá” no le sacó importancia al torneo local, puso titulares y volvió a sumar de a tres con su gente.

El duelo en espejo propuesto por Diego Flores le trajo complicaciones al cuadro de La Paternal a la hora de generar juego y el primer tiempo se tornó previsible y aburrido para el ojo del espectador. En el complemento llegaron los cambios, los mendocinos no pudieron seguirle al paso y llegaron los goles que rompieron el cero en el Diego Armando Maradona.

En el comienzo del encuentro se vio lo mejor del “Bicho” con un remate de Fabricio Domínguez y un tiro de Santiago Montiel que se fue apenas ancho. La respuesta del “Tomba” fue recién cumplida la primera media hora que terminó con un remate que dio en el techo del arco de Federico Lanzillota. Sobre el cierre, el local casi convierte con un cabezazo de Mac Allister que pasó rosando el palo izquierdo de Diego Rodríguez. Para su fortuna, el defensor tuvo su revancha.

El complemento arrancó con dos modificaciones del dueño de casa: Ávalos por Thiago Nuss y Marco Di Cesare por Miguel Torrén. Este último cerró los primeros 45 minutos con una molestia y, por precaución, se lo cuidó para el partido del martes contra Independiente del Valle. A los cinco de haber comenzado, Mac Allister conectó de cabeza un centro de Domínguez y puso en ventaja a Argentinos Juniors que merecía el gol.

Luego del 1-0, el “Expreso” respondió con algunos remates de media y larga distancia, pero ninguno logró vencer a la humanidad de Lanzillota. En el minuto 60 hubo un pisotón de Lucas Villalba sobre Salomón Rodríguez, pero el árbitro Sebastián Zunino no consideró que fuese penal para Godoy Cruz.

Tras estas embestidas comenzó a brillar la figura de Ávalos que no solo le dio mayor poder ofensivo, sino que también terminaba siendo una forma de descomprimir la presión rival con juego directo hacia él. La figura de Nuss no invitaba a tirar por arriba y por eso costó más cruzar la mitad de cancha en el primer tiempo. Pisando los 25 del segundo llegó el primer remate del paraguayo que salió a penas desviado. Su hambre de gol no paró y aprovechó un error en la salida de la visita y, picándola, puso el 2-0. El recién ingresado Facundo Ferreyra presionó a la defensa rival y forzó la mala entrega de Thomas Galdames.

Con un partido casi resuelto, el “Bicho” fue a por más y, con un Federico Redondo como organizador de juego, consiguió el tercero que liquidó la noche en el minuto 90. El volante central de La Paternal habilitó a Luciano Sánchez, el lateral remató mal y Salvareschi –buscando rechazar- terminó convirtiendo en propia puerta.

Gran noche de Argentinos Juniors que goleó y se prepara de la mejor manera para el debut en el plano internacional. El “Semillero del Mundo” recibirá este martes a partir de las 19 a Independiente del Valle de Ecuador.

Síntesis

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin MacAllister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Fabricio Domínguez, Federico Redondo, Francisco González Metilli, Santiago Montiel; Thiago Nuss y Gastón Verón. DT: Gabriel Milito.

Posible equipo de Godoy Cruz (4-4-2): Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames, Tomás Conechny; Nicolás Fernández, Bruno Leyes, Gonzalo Abrego; Tadeo Allende y Salomón Rodríguez. DT: Diego Flores.

Goles: En el segundo tiempo, 5’ Kevin Mac Allister (ARG); 26’ Gabriel Ávalos (ARG); 45’ Braian Salvareschi e/c (ARG).

Cambios: En el segundo tiempo, 1’ Cristian Núñez por Bruno Leyes (GOD), Marco Di Cesare por Miguel Torrén y Gabriel Ávalos por Thiago Nuss (ARG); 20’ Franco Moyano por Fabricio Domínguez (ARG); 24’ Facundo Ferreyra por Gastón Verón (ARG); 29’ Julián Eseiza por Tadeo Allende, Enzo Larrosa por Salomón Rodríguez y Luciano Cingolani por Thomas Galdames (GOD); 36’ Silvio Ulariaga por Gonzalo Abrego (GOD); 43’ Luciano Sánchez por Javier Cabrera (ARG).

Amonestados: En el primer tiempo, 40’ Nicolás Fernández (GOD); 43’ Thiago Nuss (ARG); 46’ Gastón Verón (ARG); 47’ Tadeo Allende (GOD). En el segundo tiempo, 13’ Salomón Rodríguez (GOD); 34’ Luciano Cingolani (GOD).

Árbitro: Sebastián Zunino

Estadio: Diego Armando Maradona