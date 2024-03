Argentinos Juniors tuvo un rendimiento de mayor a menor y, apenas pudo ponerse en ventaja, Independiente reaccionó rápido y -con más empuje que fútbol- terminó siendo superior. Gastón Verón abrió la cuenta en la visita, Tobías Palacio –en contra- empató la historia e Ignacio Maestro Puch sentenció el triunfo del local.

Pablo Guede presentó un “Tifón de Boyacá” con más cambios de los esperados teniendo en cuenta las grandes victorias que había conseguido con el mismo 11. Jonathan Galván y Nicolás Oroz no estuvieron por lesión y gripe, respectivamente, por lo que se preveían esas dos modificaciones. Finalmente hizo tres retoques más, dejando a puntos altos como Leonardo Heredia, Thiago Santamaría y Ariel Gamarra como suplentes.

El encuentro comenzó como la mayoría de este año: Argentinos dominando desde la posesión. Ambos equipos se estudiaban en los primeros minutos, pero la visita era quien movía la pelota de lado a lado esperando un error en la presión del “Rey de Copas”. Las dos puntas que puso Carlos Tevez iban con cada central y dejaban que la salida parta del arquero. En un principio no hubo tanta diferencia entre ambos y los dos de guantes miraban más que participar. Recién en el 22, Independiente tuvo el 1-0 en la cabeza de Gabriel Ávalos. Exquisito centro desde la izquierda y el delantero –en el borde del área chica- remató, pero Diego Rodríguez se la encontró encima y la despejo con ambas manos como pudo. Por temas de azar, la pelota le dio en la cabeza a ex Patronato, pero sin mucha fuerza pasó por arriba del travesaño.

La primera ocasión de gol para La Paternal fue casi a la media hora con una gran acción personal de Román Vega por izquierda que luego de sacarse a su marca de encima lanzó un centro bajo para que Luciano Gondou la desvíe, pero el Rodrigo Rey logró desviarla. Un par de jugadas más tarde volvió a atacar el “Bicho” y, esta vez, el ex Gimnasia no tuvo posibilidad de responder. Pelotazo en largo a la medialuna, Mauricio Isla la despeja, pero queda corta y Verón -a pocos metros del área- la agarró de volea y le rompió el arco sentenciando el 1-0 al minuto 29.

Extenso festejo del juvenil que, a pesar de haber marcado su segundo gol en el año, no estaba atravesando un gran momento futbolístico. La emoción por romper el cero duró muy poco ya que, en apenas 120 segundos, Independiente reaccionó y lo empató. Lucas González se había metido al área del “Bicho” gambeteando y remató, pero Diego Rodríguez le despejó al sector derecho de la cancha. Ayrton Costa respondió esa atajada con zurdazo desde el vértice del área grande que parecía irse, pero Palacio –en su intento por sacarla- terminó metiéndola igualando el marcador en 31 minutos jugados.

El complemento se encargó de continuar con las emociones. Ya eran dos equipos más parejos, pero con una versión algo mejorada del “Rojo” que fue de menos a más durante el encuentro. A los 48 hubo un remate de Ávalos desde afuera del área y a los 49 recibió una falta dentro del área. En un intento por despejarla, Maximiliano Romero pateó al paraguayo y Fernando Rapallini no dudó en sancionar penal. En las repeticiones no parecía haber contacto, pero el VAR no cuestionó la decisión el árbitro. Desde los 12 pasos se hizo justicia y el propio delantero que cayó en el área apuntó al ángulo izquierdo del “Ruso” y la pelota se fue desviada.

A pesar del golpe anímico que significó fallar la pena máxima, los dirigidos por Tevez siguieron empujando y con pelotazos se metieron en campo rival. En el minuto 58, Federico Mancuello se animó a centro con la pierna derecha, Ávalos la aguantó en el medio del área y se la cedió a Maestro Puch que, de volea, fusiló al arquero de La Paternal para sentenciar el 2-1 final. Después de la ventaja, Argentinos empezó a atacar por todos lados, desesperado, pero no podía convertir y crecía la figura de Rey. Cuatro remates detuvo el arquero que se fue aplaudido de Avellaneda.

Si bien parecía que la iniciativa la tenía la visita, el “Rojo” fue quien desperdició las más claras. El autor del segundo gambeteó a dos defensores, al arquero y sin ángulo se la pasó de taco al “Saltita” González que remató sin el “Ruso” cerca, pero Vega la despejó en la línea. Luego, Alex Luna recibió un centro atrás en el corazón del área chica y la mandó a la tribuna. Y al final, Juan Fedorco apreció solo por el área en un tiro libre a favor y necesitaba tan solo desviarla para convertir, pero también la pasó por arriba del travesaño.

Además, el “Bicho” terminó con diez hombres el partido ya que Francisco González vio la segunda amarilla en el 93. Trajo algo de polémica porque no pareció haber un contacto de amonestación, pero finalmente tuvo que abandonar el encuentro. Mala tarde de Argentinos que tuvo todo para liderar la zona A, pero quedará como cuarto.

Síntesis

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Felipe Aguilar, Joaquín Laso, Ayrton Costa; Gabriel Neves, Iván Marcone, Federico Mancuello; Lucas González; Gabriel Ávalos e Ignacio Maestro Puch. DT: Carlos Tevez.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Fernando Meza, Francisco Álvarez, Tobías Palacio, Román Vega; Emiliano Viveros, Franco Moyano, Alan Lescano; Gastón Verón; Luciano Gondou y Maximiliano Romero. DT: Pablo Guede.

Goles: 29’ Gastón Verón (ARG); 31’ Tobías Palacio –e/c- (IND); 59’ Ignacio Maestro Puch (IND).

Cambios: 66’ Santiago Montiel por Emiliano Viveros y Thiago Santamaría por Fernando Meza (ARG); 71’ Damián Pérez por Ignacio Maestro Puch y Alex Luna por Gabriel Neves (IND); 80’ Damián Batallini por Gastón Verón y José María Herrera por Alan Lescano (ARG); 82’ Juan Fedorco por Ayrton Costa y Rubén Martínez por Federico Mancuello (IND); 87’ Matías Perello por Maximiliano Romero (ARG); 90’ Matías Giménez Rojas por Lucas González (IND).

Amonestados: 24’ Francisco González (ARG); 42’ Alan Lescano (ARG); 80’ Román Vega (ARG); 53’ Gabriel Ávalos (IND); 72’ Alex Luna (IND); 76’ Santiago Montiel (ARG); 87’ Mauricio Isla (IND); 90+3’ Francisco Álvarez (ARG).

Expulsados: 90+3’ Francisco Álvarez (ARG)

Árbitro: Fernando Rapallini

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini