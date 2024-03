Argentinos Juniors e Instituto de Córdoba jugarán este jueves a partir de las 21, en el marco de la decimosegunda fecha de la Copa de la Liga Profesional,, en el estadio “Monumental de Alta Córdoba”.

Los dirigidos por Pablo Guede tuvieron la semana larga para recargar baterías, recuperar jugadores e ir por todo en esta carrera final del primer semestre. Con el debut por Copa Sudamericana a la vuelta de la esquina, el “Bicho” no regalará nada en el plano doméstico para conseguir meterse entre los cuatro mejores de su zona.

Hasta el momento es escolta de River, ambos junto a Vélez, tiene 21 puntos, pero por la diferencia de gol a favor se encuentra en el segundo puesto. En lo que va de competición tuvo varias oportunidades de quedar como único líder, pero los malos resultados fuera de casa se lo impidieron. En esta oportunidad buscará su primera victoria de visitante y necesitará una mano de Huracán que juega contra el “Millonario”. De las cinco jornadas en las que salió de La Paternal, empató tres y perdió dos.

Para este jueves, Guede tendrá que meter mano en el equipo sí o sí ya que Luciano Gondou y Román Vega llegaron este miércoles de la gira con la Selección Argentina Sub-23 y no fueron convocados. Además, Santiago Montiel vuelve a ser fuera de la lista. Las buenas noticias son los regresos de Alan Rodríguez, Jonathan Galván y Erik Godoy. Por las ausencias, deberá romper el triple nueve que tanto rédito le dio y las opciones son meter otro delantero como José María Herrera o en su defecto agregar un mediocampista como lo puede ser Alan Rodríguez que titular hasta que se lesionó. En la defensa, Sebastián Prieto será el lateral izquierdo.

Por su parte, el elenco cordobés llega golpeado luego de lo que fue un gran comienzo de año que lo dejó en la cima del grupo por un tiempo prolongado. El pasar de la temporada le hizo sentir el cansancio y en las últimas dos jornadas cayó por 1 a 0. En las primeras cinco jornadas acumuló tres triunfos y dos empates, mientras que en las últimas seis perdió cuatro y ganó en dos. Con 17 puntos, no tan lejos de los puestos de playoffs, se ubica séptimo con grandes chances de meterse en la pelea.

Diego Dabove, un viejo conocido de La Paternal, no confirmó el 11, pero no se esperan muchos cambios ya que el rendimiento fue bueno a pesar de que los resultados más recientes no fueron los esperados. Las dos bajas que tendrá son Damián Puebla, mediocampista titular, y Marcos Peano, arquero suplente, que tuvieron síntomas de dengue. La ausencia del volante puede ser un golpe duro ya que fue el autor de cinco de los 14 goles que tiene la “Gloria” en la copa. Nicolás Barrientos podría sustituirlo en el equipo.

Posible formación de Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Juan Franco, Fernando Alarcón, Miguel Brizuela, Jonathan Bay; Roberto Bochi, Gastón Lódico; Braian Cuello, Nicolás Barrientos, Guido Mainero; Facundo Suárez.

Posible formación de Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Thiago Santamaría, Francisco Álvarez, Tobías Palacio, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Franco Moyano, Alan Rodríguez; Nicolás Oroz; Gastón Verón y Maximiliano Romero.

Horario: Jueves 21

TV: TNT Sports

Árbitro: Nicolás Lamolina

Estadio: Monumental de Alta Córdoba