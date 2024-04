No hubo batacazo. Tras una semana de estar en boca de todos, Godoy Cruz no tuvo una buena tarde-noche en el Alberto J. Armando y perdió por la mínima frente Boca Juniors que jugó mejor con diez hombres que con once. Luego de conocerse anoche el rival que tendrá el club de calle Balcarce en la próxima instancia, se enfrentará ante Vélez Sarsfield en horas de este miércoles se conocerá el día y sede para este encuentro por un lugar en el cuadro de los ocho mejores de la Copa de la Liga.

Tal cual lo había anunciado en los días previos, Daniel Oldrá metió dos cambios en el once afuera Thomas Galdames para reservarlo debido a que arrastraba cuatro amarillas y ahora se limpian para los cuartos, y Nicolás Fernández en plena recuperación de un esguince de tobillo. En sus lugares ingresaron Elías Pereyra y Vicente Poggi respectivamente.

En un campo de juego afectado por las lluviosas en Capital Federal, el conjunto dirigido por Diego Martínez tenía la obligación de ganar para sacar boleto a la próxima ronda, en los primeros minutos no se hicieron daño ninguno y se dedicaron a estudiarse. El Bodeguero decidió replegarse en su campo para salir rápido de contragolpe, dándole la iniciativa al dueño de casa, en una de las jugadas polémica del encuentro Marcos Rojo se salvó de irse a las duchas antes de tiempo y el ex defensor del Manchester United le dio un codazo a Facundo Altamira, cuando el juvenil quedaba mano a mano con Sergio Romero.

Sin embargo, en el medio había varios cotejos que estaba siguiendo la institución de la Ribera y no encontraba los caminos para llegar hasta Franco Petroli, donde se lo notaba nervioso por algunos resultados ajenos. Pero, cerca de la media hora del primer tiempo, Cristian Medina se le saltó la cadena y el volante mixto le dejo la pierna a Pier Barrios, Leandro Rey Hilfer, el juez del compromiso lo observó para expulsar al centrocampista por doble amarilla.

Estaba todo a pedir para los muchachos de Oldrá, un jugador más en cancha para poner sus condiciones, diez minutos más tarde después de esa situación Luis Advíncula encabezó una contra y aprovechó la distracción de Lucas Arce de floja actuación para encontrar la soledad de Edinson Cavani. El delantero uruguayo de un extenso currículum definió de cachetada al palo opuesto de Petroli para colocar el transitorio 1-0 y desatar la locura en La Bombonera que estaba cumpliendo con su tarea.

Una dura trompada. Si, una de las principales dificultades del Expreso en este torneo es reponerse cada vez que al adversario le echan a un futbolista. Final del primer capítulo y volver a empezar para la etapa final en búsqueda de la milagrosa igualdad.

Durante los primeros minutos, el Tomba adelantó sus líneas y en ningún momento pudo meter una pelota filtrada, el equipo de Martínez pudo estirar la ventaja en los pies de Kevin Zenón que fue despejado por el ex arquero de Estudiantes de Río Cuarto o un cabezazo desviado de Rojo a la salida de un saque de esquina. Rápidamente, el Gato movió el banco empezando a quemar naves con peso en ofensiva: Juan Bautista Cejas, Mariano Santiago y Martín Pino a la cancha tratando de cambiar la ecuación por los desgates de las principales armas en la zona ofensiva.

A pesar de los miles de intentos, Pino estuvo a punto de silenciar y paralizar varios corazones en el Alberto J. Armando o Daniel Barrea tuvieron en sus pies el empate. En una de las últimas jugadas, el Expreso reclamaba una mano de Rojo, el central subcampeón del mundo en Brasil 2014 estaba en el piso fue una de las explicaciones que le dio Ariel Penel al banco. Si hay algo que le faltaba a este capítulo, en la última pelota, Cejas disparo de media distancia y el ex Arsenal entre otros reventó el travesaño de Romero que estaba totalmente vencido.

Se bajo el telón en La Bombonera, Godoy Cruz estuvo totalmente desconocido en su última función en esta primera parte del torneo y retrocedió varios casilleros. Ahora, el conjunto de calle Balcarce buscará cambiar esa imagen preocupante el próximo fin de semana, cuando se enfrente a Vélez por los cuartos de final.

Síntesis

Boca Juniors (1): Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo ©, Marcelo Saracchi; Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Cristian Medina; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT : Diego Martínez

Godoy Cruz (0): Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios ©, Federico Rasmussen, Elías Pereyra; Bruno Leyes, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Tomás Badaloni. DT : Daniel Oldrá

Gol : en el primer tiempo : 40’ Edinson Cavani (BJ)

Cambios : en el segundo tiempo : en el segundo tiempo : 14’ Mariano Santiago, Juan Bautista Cejas y Martín Pino por Bruno Leyes, Tomás Conechny y Tomás Badaloni (GC); 23’ Daniel Barrea por Facundo Altamira (GC); 33’ Jorge Figal por Edinson Cavani (BJ); 33’ Nahuel Ulariaga por Pier Barrios (GC); 36’ Jabes Saralegui por Guillermo Fernández (BJ) y 46’ Luca Langoni por Miguel Merentiel (BJ)

Amonestados : en el primer tiempo : 17’ Cristian Medina (BJ) y 20’ Pier Barrios (GC); 32’ Lucas Arce (GC) y 41’ Nahuel Ulariaga (GC)