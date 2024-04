Luego de una semana bastante especial, donde estuvo en los principales medios entre esos el diario Olé le dedicó la parte principal de su periódico del domingo, Daniel Oldrá y su Godoy Cruz siguen soñando en grande en esta Copa de la Liga este martes quiere dar el golpe sobre la mesa y dejar afuera nada menos que a Boca Juniors en su estadio con su gente. Durante este ciclo bajo la conducción del ex defensor central y uno de los ídolos de la institución de calle Balcarce será el bautismo en este año midiéndose ante Diego Martínez, ex DT del Expreso hoy en la vereda de enfrente en la institución de la Ribera.

A lo largo de este año que comenzó en el 2023 con un triunfo (2-3) ante Arsenal en Sarandí, el entrenador de turno del Tomba tiene varios registros enfrentándose frente comandantes que tuvieron su pasado por la Bodega. Entérate los antecedentes.

Es uno de los viejos conocidos que dejo una huella imborrable en la historia de Godoy Cruz, tras su buen papel en la reserva asumió en el 2018 y el ex adiestrador de Argentinos Juniors entre otros, tuvo en el camino en tres oportunidades. La primera vez fue en el cierre de la Liga Profesional 2023 fue triunfo en el Malvinas Argentinas del dueño de casa por un vibrante 4-2: Thomas Galdames, Lucas Arce, Ezequiel Parnisari-en contra- y Hernán López Muñoz, mientras que Parnisari y Adrián Martínez los gritos de la Gloria.

Más acá en el tiempo por la anterior edición de la Copa de la Liga, fue igualdad 1-1 también en el estadio provincial por la séptima fecha de aquel torneo. Tadeo Allende y Jonás Acevedo los tantos en el Malvinas.

Sin embargo, en esta temporada, nuevamente en los interzonales en el Monumental de Alta Córdoba volvió a ser victoria (0-2) del Tomba en los días previos a la llave con el Colo Colo. Facundo Altamira y Manuel Guillen los goleadores en aquel día lluvioso en la casa del elenco cordobés.

Mismo caso que Dabove, el actual DT de Olimpia de Paraguay es uno de los que más veces enfrentó en esta era y en un total de tres oportunidades. El primer compromiso se produjo en la pasada Liga Profesional 2023 en el Víctor Legrotaglie fue un sufrido triunfo (2-1) del Expreso en los últimos minutos por medio de Salomón Rodríguez y Enzo Larrosa, en tanto que Sasha Marcich empataba de manera transitoria.

Pero, en la Copa de la Liga en su modelo 2023 por el capítulo doce en el Malvinas Argentinas, el Tomba ganó por 2-0 para sacar boleto a la próxima instancia. Pier Barrios y Ignacio Vázquez-en propia puerta- las conquistas.

Parece ser que el destino o las coincidencias, los volvió a cruzar en ese año por las semifinales por un lugar en la final, en este caso el Marrón acabó con la ilusión de Godoy Cruz y lo derrotó por 6-5 en los penales, luego del 1-1 en tiempo regular. Salomón Rodríguez (1-1) y Ronaldo Martínez (1-0) los goles en el estadio Único de San Nicolás.

Seguramente más de uno recuerdo el pasado del ex zaguero central de la Selección Argentina por el Bodeguero, en el 2015 aún no tenía habilitado el carnet de técnico y en sus antecedentes frente al ex elenco que hizo sus primeros pasos como DT tiene dos encuentros. En el primer choque con Oldrá y compañía fue en mayo pasado cuando dirigía a su querido Newells que se impuso por 2-0 en el Coloso Marcelo Bielsa: Jorge Recalde y Jherson Mosquera los tantos.

A los meses volvieron a estar cara a cara, en octubre por la anterior Copa de la Liga, el Tomba piso fuerte en Rosario y se tomó revancha consiguió un triunfazo por 2-0. Daniel Barrea y Tomás Conechny los autores de los goles en este partido.







En el mismo escalón del “Gringo” Heinze está el ex ayudante de campo de Diego Maradona en Gimnasia, en el 2023 estuvo en dos ocasiones en la vereda de enfrente y llamativamente con diferentes buzos de DT. Su primera vez en mayo de ese año en la cancha de Gimnasia y Esgrima al mando de Unión de Santa Fe rescató una igualdad (0-0) en un chato espectáculo.

Dos meses más tarde y con la ilusión de salvar a su querido Vélez Sarsfield que estaba caminando por la cornisa por la tabla roja del descenso, en el José Amalfitani volvió a quedar a mano y fue 1-1 en esa tarde-noche de julio. Lautaro Gianetti y Thomas Galdames, los tantos en Liniers.

Seguramente sea una de las actuaciones más destacadas por la pasada Liga Profesional, dio el batacazo y bailó 4-0 nada menos que a Boca en el Malvinas Argentinas. En aquella noche soñada de junio, Diego Rodríguez- de penal-, López Muñoz, Allende y Conechny anotaron los tantos de aquella paliza histórica.





Hace unas semanas atrás en el Malvinas Argentinas, el entrenador uruguayo volvió a pisar ese lugar en este año en el banco de suplentes de la visita comandando a Newells. Fue un agridulce empate (1-1) en el Malvinas, Conechny y Juan Ignacio Ramírez los goles.

En esta apasionante definición de la Copa de la Liga, Godoy Cruz se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final y lo logro en Vicente López ante el Calamar en los últimos minutos. López Muñoz estampaba el transitorio 1-0, Mateo Pellegrino ponía el 1-1 parcial y en una de las últimas pelotas, el debutante Mariano Santiago puso cifras definitivas.