Resumen Chacarita vs Vélez Sarsfield en vivo por Superliga (2-0)

Resumen del partido Chacarita vs Vélez Sarsfield por la Superliga:

FINAL DEL PARTIDO! Se terminó el partido y Chacarita suma de a tres. Con los goles de Matos y Petryk le ganó a Vélez por 2-0. El local suma tres puntos importantes de cara a la lucha por el promedio y Heinze sufre su primera derrota como dt del Fortín.

44' Rigamonti encuentra la pelota y Chacarita tuvo otra chance para aumentar la ventaja en el marcador. Lo tuvo Ibáñez. Se jugarán tres minutos más.

43' Otra modificación en Chacarita. Se retira Imbert y en su lugar ingresa Menéndez. Se agotan las variantes en el conjunto local.

41' Posición adelantada de Braian Cufré. Tiro libre defensivo para el Funebrero que defiende el resultado de dos goles de diferencia.

38' Tarjeta amarilla para Mauro Zárate. Tiro libre para el Funebrero y la amonestación para el '9' del Fortín. Se acerca el final del partido.

34' Zárate acarició la pelota y no bajó a tiempo. Se perdió la chance el Fortín que cae por 2-0. Mientras tanto, se produce otra variante en el local: Ibañez por Vismara.

33' Amarilla para Mellado. Zárate gambetea por el medio y cerca del área recibe una falta. Vélez tiene una gran chance para descontar en el marcador.

32' Goooooooool de Chacarita! Petryk lo liquida y pone el 2-0 con un jugador más. El lateral sorprende y defiende con un remate cruzado en la contragolpe que aprovechó el Funebrero.

30' Segundo cambio en Vélez. Se retira Guido Mainero y entra en su lugar el delantero Ramiro Cáseres. Le queda una modificación al 'Gringo' Heinze.

29' Otra tarjeta para la visita. Torsiglieri comete falta a Rodríguez y recibe la tarjeta amarilla. Se viene un cambio en el Fortín.

26' Jugada individual de Bouzat que genera peligro por la izquierda. No termina bien la acción el ex Defensa y Justicia y Fernández controla sin problemas.

23' Falta contra Mauro Zárate y es tiro libre para el Fortín. Vélez va por el empate y buscará por arriba. El Funebrero sigue ganando por la mínima diferencia.

20' Vélez se queda con 10 jugadores. Santiago Cáseres comete falta en la mitad de la cancha y con la segunda amarilla, el Fortín queda con un jugador menos.

17' Pelotazo largo hacia la izquierda y Mainero busca el tiro de esquina. La pelota le pega al jugador del Fortín y es saque de arco para Chacarita. Heinze da la órden y cambia a los extremos. Bouzat va por la izquierda y Mainero por la derecha.

13' Falta de Jesús Méndez por la derecha. Tiro libre defensivo para Chacarita que gana 1-0. Vélez va con intenciones de revertir la situación y el Funebrero trata de aguantar el resultado.

9' Ante las aproximaciones de la visita, la defensa del Funebrero rechaza la pelota y sin hacerse problemas. Luego, Cáseres filtró un gran pase para De La Fuente y el lateral estuvo cerca de marcar el empate. Sigue mejorando el Fortín.

5' Posición adelantada de Rodrigo Salinas. Tiro libre defensivo para el Funebrero que hará el arquero Fernández. Se acerca el Fortín y crece en estos minutos.

2' Chacarita se impone en el comienzo y Gagliardi remata cerca del área. La pelota pega en un jugador y se origina el contragolpe, Mainero se equivoca en el ataque y se va el peligro para el local.

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO! Ya juegan el complemento Chacarita y Vélez.

Se viene el comienzo del segundo tiempo. Vélez realiza un cambio: ingresa Jesús Méndez por Nicolás Domínguez.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Con gol de Mauro Matos, Chacarita le está ganando a Vélez por 1-0. El delantero había tenido una situación similar y se lo erró. En la segunda no perdonó, y el Funebrero termina la primera parte con la ventaja en el marcador.

45' Antes del final del primer tiempo, Vismara recibe una falta en el ataque. Tiro libre para Chacarita y será la última jugada del primer tiempo. Gran contragolpe del Fortín y Bouzat se erró otra chance. Zurdazo cruzado y define mal.

43' Goooooooooool de Chacarita! Petryk subió al ataque y comenzaron la jugada con dos tacos, la pelota le llega a Matos frente al arco. El ex San Lorenzo no perdonó y pone el 1-0.

40' Pelotazo largo de Domínguez para De La Fuente pero el lateral no llega a conectar. Saque de arco para el Funebrero. Faltan cinco minutos para el final de la primera parte.

36' La defensa del Fortín rechaza la pelota y Bouzat no puede conectar. Lateral ofensivo para Chacarita. Segundos más tarde, Rosso le comete falta a Salinas y recibe la tarjeta amarilla.

31' Primera tarjeta amarilla en Vélez Sarsfield. Santiago Cáseres le comete falta a 'Coquito' Rodríguez y recibe la amonestación de Rapallini. El partido sigue 0-0.

28' Primer cambio en Chacarita. Álvarez Morinigo no puede continuar y se retira del campo de juego. Alejandro Gagliardi ingresa con la dorsal n°28.

25' Falta de De La Fuente en la mitad de la cancha y es tiro libre para Chacarita que comienza a mejorar en el partido. Álvarez Morinigo se encuentra muy dolorido y mientras tanto, Menéndez y Gagliardi comienzan a moverse en un costado.

22' Centro de Bouzat desde la izquierda que va para Salinas, la pelota le llega a Mauro Zárate que prueba al arco con un zurdazo. Fernández controla sin problemas.

19' Otra situación para Chacarita. Tiro libre muy cerca de la línea del área pero Vélez rechaza la pelota muy lejos sin hacer ningún tipo de problemas. El partido sigue igualado sin goles.

17' Increíble lo que se erró Chacarita! Gran jugada de Rodríguez y le dio la pelota a Matos que cerca del punto de penal la envió muy arriba. Pudo ser el primero del local. Saque de arco para Vélez.

16' Se durmió la defensa del Funebrero y Bouzat llegó al área. Remate del ex Boca y pasó muy cerca del arco. Saque de arco para el equipo de Sebastián Pena.

13' El Funebrero intenta rechazar la pelota y pega en la mano de Mauro Zárate. Segundos más tarde, tienen una nueva chance mediante la pelota parada. Tiro libre par Chacarita.

11' Chacarita va en busca del gol con muchas ganas y tiene otra aproximación donde buscan a Matos, como el referente en el área. Laso envía la pelota al córner y Vélez disminuye el peligro.

8' Salinas saltó a disputar con Rosso y no logra recuperarse. El cuerpo médico ingresa al campo de juego para atender al ex delantero del Funebrero.

6' Primera aparición de Mauro Zárate. Se muestra posicionado atrás del delantero Salinas y tuvo buenos movimientos en los primeros minutos. El rival recurre en ocasiones al pelotazo.

4' Posición adelantada de Cufré. La visita va con más intenciones al ataque pero la imprecisión se dan en los últimos metros de ataque. Tiro libre defensivo para el Funebrero.

1' Vélez tiene el control en el comienzo del partido. La pelota comienza a circular por toda la cancha y en la última línea, llega el error de la visita. Saque de arco para Chacarita.

Comienza el partido! Ya juegan Chacarita y Vélez Sarsfield!

Ya están los dos equipos en cancha! Ya se viene el comienzo del partido!

Mientras que el Fortín presentará el siguiente once inicial: Rigamonti; De La Fuente, Laso, Torsiglieri, Cufré; Cáseres, Domínguez; Mainero, Bouzat, Zárate; y Salinas.

El Funebrero saldrá a la cancha de la siguiente manera:

Formaciones confirmadas en los dos equipos!

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Chacarita Juniors vs Vélez Sarsfield por la 14º fecha de la Superliga. ¡Comenzamos la transmisión a las 19:00!

Vélez Sarsfield: César Rigamonti; Hernán De La Fuente, Joaquín Laso, Marco Torsiglieri, Luis Abram; Nicolás Domínguez, Santiago Cáseres, Lucas Robertone; Agustín Bouzat, Mauro Zárate y Guido Mainero.

Chacarita Juniors: Pedro Fernández; Hernán Petryk, Germán Ré, Federico Rosso, Gabriel Lazarte; Juan Martín Imbert, Federico Vismara, Miguel Mellado, Juan Ignacio Álvarez Morinigo; Matías Rodríguez y Mauro Matos.

En el conjunto visitante, Gabriel Heinze no confirmó el once inicial y no dio pistas pero todo indica que Mauro Zárate y Guido Mainero estarán desde la partida ya que llegaron sus transfers y fueron habilitados.

Para este partido, 'Tomatito' Pena realizará una sola variante para recibir al Fortín. Juan Ignacio Álvarez Morinigo reemplazará a Nahuel Menéndez por decisiones tácticas.

Gabriel Heinze, entrenador del Fortín, habló en conferencia de prensa y analizó a su rival: "Es un rival difícil, que está peleando con nosotros. Chacarita juega en su casa y va a querer demostrar. Ha terminado bien el torneo pasado, ahora con un cambio de conducción ha hecho buenos pasajes de juego ante Godoy Cruz. Me espero un partido intenso y duro".

Uno de los jugadores que habló antes del partido ante el Funebrero fue Jesús Méndez, quien opinó sobre el entrenador: “Tenemos a un técnico que es muy trabajador, que exige que el jugador de lo máximo en cada entrenamiento y más a la hora del partido. Es un reto importante, más de la forma en la que le gusta que juegue el equipo, presionando y atacando. Estamos conformes y contentos porque vamos a aprender mucho con él”.

El Fortín tendrá dos partidos como local si hacemos referencia a los próximos encuentros. Serán ante Patronato y River Plate mientras que visitará Córdoba para jugar frente a Belgrano.

Luego del partido ante el Fortín, Chacarita se enfrentará como visitante ante Defensa y Justicia y Patronato. Luego de estos dos encuentros, recibirá a Belgrano de Córdoba.

Tanto Chacarita como Vélez pelean este tramo del torneo por la permanencia en la categoría. El Funebrero es el último equipo de la tabla con un coeficiente de 0.692 mientras que el Fortín está 21º con 1.202. Si bien hay 12 puntos de diferencia con Temperley, el equipo de Liniers debe seguir sumando la mayor cantidad de puntos posibles.

En cuanto a la tabla de posiciones, el líder es Boca Juniors con 34 puntos. San Lorenzo es quien lo persigue con 28 unidades y más atrás están Independiente y Unión con 25. Vélez está 19º con 17 unidades mientras que Chacarita está 25º con 9.

La persona encargada de impartir justicia en el partido entre el Funebrero y el Fortín es Fernando Rapallini. Uno de sus últimos partidos donde dirigió fue justamente a Chacarita en el cual enfrentó a Huracán.

El partido entre Chacarita y Vélez se desarrollará en el Estadio de Chacarita Juniors, ubicado en la localidad de Villa Maipú y cuenta con capacidad para 20.844 espectadores. Se reinaguró el 30 de enero de 2011 y este año lo bautizarán con el nombre '18 de julio'.

El jugador a seguir en Vélez Sarsfield es Mauro Zárate. El delantero del Fortín llegó en este mercado de pases que finalizó hace poco y llegó para darle una mano a la institución. Sin dudas, que su nivel potencia al equipo y lo hará en su tercer ciclo en club.

El jugador a seguir en Chacarita Juniors es Mauro Matos. El ex jugador de San Lorenzo es la carta más alta que tiene el Funebrero en la zona ofensiva y podrá ser vital para el desarrollo del partido.

Por el lado del Fortín, en los últimos tres partidos tuvo diferentes resultados. La victoria se dio ante Defensa y Justicia, el empate ante Lanús y la derrota ante Godoy Cruz.

El Funebrero consiguió una victoria en los últimos tres partidos que tuvo. Pudo obtener la victoria ante Lanús y cayó ante Olimpo (0-2) y Godoy Cruz (0-1).

En el Torneo Apertura 2009, Chacarita recibió al Fortín por última vez. En ese partido, se repartieron puntos tras empatar sin goles. Otro de los empates y que se dio en los últimos encuentros fue en el Torneo Clausura 2004 donde igualaron 2-2.

La última vez que Vélez y Chacarita se enfrentaron fue por el Torneo Clausura 2010. En la 18º fecha, el conjunto de Liniers ganó como local por 4-1.

Entre las máximas goleadas, la mayoría dan al Fortín como el vencedor. Por el Torneo Metropolitano 1978, lo goleó por 5-1 y en 1938 le ganó por 4-0.

En Primera División estos dos equipos se enfrentaron en 100 ocasiones. La ventaja la lleva el conjunto de Liniers ya que ganó 45 partidos y su rival lo hizo en 25 oportunidades. Los 30 partidos restantes se repartieron puntos.

Mientras que la última vez de Vélez en condición de visitante fue en la fecha anterior. Fue a Florencio Varela y le ganó por la mínima diferencia a Defensa y Justicia con el gol de Luis Amarilla de penal.

El último partido de local del Funebrero fue en la 12º fecha. En aquella ocasión, recibió a Lanús y le ganó por 3-0 con goles de Rodríguez y Rosso en dos oportunidades.

Vélez Sarsfield va a San Martín por la victoria y así llegar a la segunda de manera consecutiva. Con el primer partido de Gabriel Heinze como entrenador y varios refuerzos que llegaron en el reciente mercado de pases, el Fortín le ganó a Defensa y Justicia en la fecha pasada.

Chacarita disputará esta fecha con el objetivo claro de sumar de a tres. El Funebrero comenzó el 2018 con una derrota ante Godoy Cruz en Mendoza y quiere revertir esa situación ante el equipo del 'Gringo' Heinze.