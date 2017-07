Humberto Grondona: “Siempre tuve seguro que nos íbamos asalvar”

Conferencia de prensa de Humberto Grondona | Foto David Nieva (@davidnieva95)

Luego de la tremenda victoria por 2-1 donde el Arse pudo despedir festejando en el Julio Humberto Grondona. El director técnico del conjunto del Viaducto dio una conferencia poco habitual donde habló sobre varios temas y recordó a su padre, el fundador del club y el mejor dirigente del fútbol sudamericano.

"Agradecerle al plantel, a mis colaboradores, A la gente que acompañó. Solamente tengo palabras de agradecimiento en este momento de regresar a Arsenal. No era fácil. Siempre tuve seguro que nos íbamos a salvar porque era el que mejor intentaba jugar. Fueron de menor a mayor y en todos los partidos resaltaba lo mismo de que confiaba en estos jugadores y nunca lo dude. Quizás mi inconsciente estoy muy satisfecho con la decisión volver a mi casa", confesó el DT del Arse Humberto Grondona.

“Hago lo que siento, siempre. Hice lo que hice es que me salió. Quizás no estuvo bien ir a abrazarme con los chicos y revolear una camiseta. Pero yo soy hincha y como hincha estaba muy contento con el rendimiento de los jugadores. Nos merecemos continuar en primera”. dijo Humbertito al ser preguntado sobre su festejo con los jugadores.

“A veces todas esas opiniones hacen que me incline mucho por Netflix y por ver otros tipos de programa y ver solamente 10 o 15 minutos del rival. Algunas opiniones las tomo de quien viene, otros opinan porque no saben. Estamos en una sociedad que muchos hablan, pero no saben nada. Directamente me cuesta por mi salud, evito estos tipos de comentarios. Todo el mundo tiene derecho a juzgar, pero el problema es que los que juzgan tiene un muerto en el ropero. Por eso no me importa absolutamente y me dedicó a lo que sucedió. Le guste a quien le guste, si hay dos equipos que no descendieron nunca fueron Boca y Arsenal", dijo el DT del Viaducto

“Estando acá, a muchos les va a doler tener que verlo. Pero con el tiempo van a decir lo importante que fue como dirigente de fútbol, mi padre. Sacando el homenaje de Marcelo Tinelli y algunas palabras lindas de Angelici. Parece ser que Grondona no existió y lo que hicimos nosotros en juveniles, tampoco existió. Me senté acá como un homenaje. Es Homenajear no a mi padre, sino al mejor dirigente de la historia del fútbol argentino y sudamericano. Gracias a este señor, Argentina era primer mundo en el fútbol. Lo dije al mes de que falleciera que los dirigentes tenían que sacarse la camiseta. Por eso decidí este tipo de homenaje al mejor dirigente lejos, y el más generoso que le dio a mucha gente cosas que jamás se la merecían o esperaba y parece que se olvidaron. Por eso lo tengo acá", comentó Humberto Grondona haciendo referencia a su padre que estaba a su espalda en una gigantografia.

“Salió todo y se ganó. Algunas veces sale todo y se pierde. Pero trabajamos para que salgan las cosas bien. Por eso hoy vi un muy buen juego y el segundo tiempo fue muy superior a Arsenal ante un rival como Tigre que venía con dos triunfos. Simplemente eso. Todos trabajan para que las cosa salgan bien", comentó el DT de Arsenal de Sarandí.

“El seis de julio tenemos un partido increíblemente organizado. La verdad no sé si llegó a 14 jugadores. Voy a ver como armamos el partido contra Refice. En la situación que estamos en la mayoría de los equipos argentinos de para y jugar. El que paga manda, y el que manda es Brasil. Y no tenemos más fuerzas y lo que diga Brasil lo tenemos que aceptar", comentó el técnico haciendo referencia a muchos jugadores se le vencen el contrato el 30/6

“Yo tengo una buena relación con Caruso. Hay colegas que los saludos con mucho cariño y al que no me inspira nada ni los miro. Y si me vienen a saludar, aunque no me inspiren nada, los saludos por respeto.

“Voy a cumplir 30 años de técnico. Dirigí dos equipos fantásticos como Racing e Independiente. Nos poníamos objetivos y lo logramos. Hoy cumplí que nada más. Ya mañana hay que empezar otra vez. Era importante no terminar último y sumar tres puntos para el torneo que viene. No es lo mismo tener tres puntos más a no tenerlos. Se logró. Cuando vos ten pones un objetivo y lo logras te da tranquilidad. Hubiese sido muy triste y en mi casa no cumplir con el objetivo que no habíamos puesto en quedar en primera", cerró.