Se levantó en casa

Emmanuel Cecchini pelea entre dos | Foto: Prensa Banfield

Banfield sigue prendido en la lucha. Se mantiene en el lote de arriba y sueña con clasificar a alguna copa. Fue una semana dura, porque había que levantarse tras el golpe sufrido en el Clásico del Sur, pero el equipo de Julio Falcioni salió a la cancha a comerse al rival y lo logró. Si bien la diferencia no fue tan abultada, el Taladro demostró estar despierto y que no resignará fácilmente los puntos que pueda obtener en casa. Del otro lado, un Belgrano que tambalea y navega en el fondo de la tabla (está anteúltimo). Estrenó entrenador, pero Sebastián Méndez no encontró la fórmula para revertir el mal momento del Pirata.

Pese al resultado, el encuentro comenzó a favor de la visita. De la mano de sus volantes, inclinó la cancha en algunos minutos de la primera etapa. Sobre todo por izquierda, con las subidas de su extremo Matías Suárez. Fue allí que apareció la jerarquía de Renato Civelli. El mayor de los hermanos tuvo su primer partido como titular desde que regresó al club que lo vio nacer y demostró que vino en buen nivel. Junto a Carlos Matheu, conformaron una dupla central de experiencia que no tuvo muchos problemas para controlar los avances de Belgrano.

El primer grito del partido llegó a los 14 minutos de juego. Un centro potente de Alexis Soto desde la izquierda que cayó en el medio del área fue conectado por Darío Cvitanich que no falló. De esta forma, el delantero llega a su segundo gol desde que se volvió a poner la camiseta del Taladro. A partir de allí, el partido fue ampliamente para el local. La figura de Brian Sarmiento apareció claramente como el conductor de juego del equipo, algo que todavía adeudaba el volante. El segundo gol llegaría tras un infortunio de Cristian Romero. La jugada comenzó por la derecha y Sarmiento tiró un centro al área que parecía controlado por el arquero. Pero le pelota pegó en la nuca del zaguero pirata y se metió.

El complemento fue completamente para el local. Se hizo dueño de la pelota y tuvo las situaciones más claras. Falcioni encontró la manera de cerrarle los espacios a los cordobeces y controló el juego hasta el final. La figura de Martín Lucero, que se convierte en el reemplazante natural de Nicolás Bertolo, tuvo una sobria actuación y justificó su titularidad.

De esta forma, Banfield se mantiene en zona de clasificación a la liguilla pre Sudamericana. La búsqueda de la regularidad será el próximo objetivo, ya que desde que se reanudó el torneo, el andar del equipo no fue parejo.

Los goles del partido