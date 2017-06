De héroe de Defensa a salvador de Sarmiento

Diario Panorama

Sarmiento derrotó, como local, por 1 a 0 a Defensa y Justicia y le cortó el invicto que mantenía desde su caída ante Boca por 1 a 0. El tanto del equipo de Junín lo marcó Brian Fernández, quien vistió los colores del Halcón y fue una de las figuras del ascenso a Primera División. En el primer tiempo, las primeras llegadas del encuentro, las protagonizó el cuadro de Florencio Varela.

En esos ataques, el conjunto conducido por Sebastián Beccacece volvió a demostrar ese buen juego que lo caracterizó en varios tramos del certamen. Sin embargo, la formación visitante no pudo mantener su propuesta en el tiempo ya que el combinado orientado por Fernando Quiroz se adelantó unos metros y provocó dos temblores en el arco defendido por Gabriel Arias.

En el complemento, el Verde volvió avanzar a través del talento de Fernández. El ex delantero de Racing no pudo vencer la seguridad del portero Arias, pero la pelota quedó bollando en el área y los defensores tuvieron una duda que fue letal. En consecuencia, el ex atacante de Defensa y Justicia, tuvo el balón en sus pies y con un remate certero convirtió el único tanto del partido.

A penas anotó el 1 a 0, Brian Fernandez juntó sus manos y las levantó hacia el cielo en clara demostración de pedido de disculpas para el club que lo formó. Luego de la apertura del marcador, el elenco de Florencio Varela no creó posibilidades claras para arribar al empate. Lo mismo ocurrió en Sarmiento, ya que no hilvanó nuevas oportunidades de riesgo. De esta manera, los dirigidos por Quiroz consiguieron un triunfo clave para mantener las esperanzas de escapar del descenso.

A pesar de esos tres puntos, el Verde debe seguir luchando porque su situación es compleja, debe seguir cosechando victorias. Por el lado del equipo de casaca verde y amarilla, esta caída cortó el buen andar pero debe mantener su esquema ya que le ha dado muy buenos resultados.