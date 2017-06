Beccacece: ''Fue un final soñado, de película''

Diario Olé

La victoria de Defensa y Justicia frente a Chapecoense de Brasil fue el último partido para Jonas Gutiérrez y Nicolás Stefanelli. Además de la partida de Sebastián Beccacece, el delantero y el volante también dejan el club luego de buenas actuaciones. Por un lado, es casi un hecho que el ex mediocampista de Vélez se transforme en el nuevo refuerzo de Independiente y con respecto al atacante su destino será AIK Estocolmo de Suecia. El ex jugador de la Selección Argentina dejó un mensaje de despedida en su cuenta de instagram:

“Los puntos no pueden unirse hacia adelante solo pueden unirse hacia atrás ... Solo podía empezar esto con esa frase de Steve Jobs. Pienso que cuando te cierran una puerta se abre otra, eso determinó mi llegada a defensa y me encontré con una institución con muchos valores, ganas de crecer y humildad. Fue una temporada increíble y no quería terminar sin dejarles unas palabras por lo agradecido que estoy a este gran club. Gracias a todos, siempre los llevaré en mi corazón, gracias por hacerme vivir un año fantástico. Éxitos también para cada uno de los jugadores que integraron ese plantel y me recibieron de la mejor manera desde el primer día. Al cuerpo técnico de Sebastián por el día a día, por la dedicación con la que hacen su trabajo y las grandes personas que son. A cada uno de los empleados del club desde los dirigentes hasta el que hace la tarea más sencilla pero que también la hace con gran amor por el club. Y a los más importantes los hinchas del club que si no fuera por ellos este deporte no sería tan maravilloso, por dejar todo por ir alentarnos, por el sacrificio de ese viaje a Brasil, por las lágrimas de esa clasificación GRACIAS DE CORAZÓN #DEFENSAYJUSTICIA Los quiero y siempre voy a estar haciendo fuerza para que el club siga avanzando”.

Luego del partido de ida por la Copa Sudamericana, Stefanelli en conferencia de prensa destacó: "que los hinchas coreen mi nombre es sensacional, solo tengo palabras de agradecimiento para todos". En cuanto a Gutiérrez, señaló ante los micrófonos: "Siempre me brindé al máximo por este club". Asimismo, Mariano Bareiro reconoció frente a los periodistas que esperaban su palabra: "La expulsión nos abrió el partido". Por otro lado, el ex técnico del Halcón en conferencia de prensa puntualizó: "Nos paramos de hacer historia por este club". Después opinó sobre el compromiso del miércoles pasado: "Ante lo duro que era el rival, les dije en el entretiempo a los chicos que había que insistir hasta el final y tener mucha fortaleza. Y así se dio que conseguimos el gol en la última jugada del partido".

A su vez comentó: "Fue un buen premio para Chicho (Nicolás) Stefanelli porque para él fue una despedida de película con el gol en los últimos segundos y también me gustó el esfuerzo de Jonás Gutiérrez, que es un jugador para destacar". También comentó: "Me voy con la satisfacción del deber cumplido por haber dejado bien posicionado al club tanto a nivel local como internacional. Estoy muy emocionado por todo lo que recibí del club y de la gente". Por último resaltó: ''Fue un final soñado, de película''.

Ahora que se cerró este inolvidable ciclo, en el cuadro de Florencio Varela aguardan con ilusión la llegada de Nelson Vivas. En una entrevista para la agencia Telam el entrenador que sustituyó a Ariel Holán y continuó con ese camino de buen fútbol puntualizó: “Le presenté todas las carpetas con nuestros materiales de trabajo, para que continúen con el proyecto del club. Nos entendimos muy bien y él es un técnico muy capaz como para llevar esto adelante".