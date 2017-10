No puede levantar cabeza

Oreja sale al cruce de Garro, Gimnasia cayó en Mendoza. Foto: Web Godoy Cruz

No puede asomar la cabeza, quiere pero no puede. En seis fechas disputadas de la Superliga, Gimnasia cayó en cuatro partidos. Un camino oscuro que parece no encontrar la luz al final del túnel. El Lobo volvió a cometer errores en las dos áreas y Godoy Cruz no lo perdonó, al golearlo por 3 a 0.

El encuentro arrancó con el dueño de casa muy enchufado. En apenas cinco minutos, el Tomba contó con tres chances de gol: primero en los pies de Juan Garro que se fue cerca, luego con un disparo de Santiago García que se estrelló en el palo del arco de Alexis Martín Arias y después sí, Gastón Giménez desbordó y lanzó el centro pero Lucas Licht metió la cabeza para despejar aunque mandó el balón al fondo de la red de su propia valla: 1-0 el elenco mendocino.

Asimilando el golpe, los Mens Sana trataron de adelantarse en el campo de juego. A los pocos minutos del gol de Godoy Cruz, Nicolás Dibble ejecutó una gran maniobra individual pero su remate encontró una gran respuesta del arquero local Leonardo Buirán. Siguió buscando el Lobo, que tuvo el empate en la cabeza de Omar Alderete que no pudo acertarle al arco.

Pero a los 39', Facundo Cobos señaló el segundo gol del Tomba para empezar a liquidar el partido: remate fuerte al segundo palo de Martín Arias que poco pudo hacer. 2 - 0 y Gimnasia que pedía a los gritos irse al descanso para ordenar las piezas.

Para el complemento, Mariano Soso decidió mover el banco de suplentes: adentro Manuel Guanini y Eric Ramirez para formar un sistema táctico de 4-3-3. Igualmente, el Lobo continuó mostrando grandes fallas defensivas y nula creación de juego a la hora de atacar.

Brahian Aleman trató de vestirse de conductor aunque le faltó compañía, ya que Lorenzo Faravelli volvió a actuar en otra sintonía mientras que Nicolás Ibáñez quedaba muy lejos de los volantes.

Para colmo, Javier Correa le ganó la corrida a Guanini, lo eludió, entró al área y definió ante la salida de Martín Arias: 3-0 y goleada para los mendocinos, que se floreaban en el estadio Malvinas Argentinas.

Segunda derrota en fila para el conjunto de Soso, que no encuentra las respuestas para revertir esta situación. Cuatro derrotas en seis partidos y 14 goles en contra. Números que reflejan la realidad en la que está sumergido Gimnasia. En Mendoza volvió a fallar defensivamente con la línea de tres defensores pero también le agregó la falta de ideas y de profundidad para atacar. En 15 días, el Lobo deberá encontrar la luz que le ilumine el camino en esta Superliga.

Síntesis:

Godoy Cruz (3): Leonardo Burián; Cristian Báez, Leonel Galeano, Diego Viera, Facundo Cobos; Guillermo Fernández; Juan Andrada, Gastón Giménez, Fabrizio Angileri; Juan Garro y Santiago García. Director técnico: Mauricio Larriera

Gimnasia (0): Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Fabián Rinaudo, Omar Alderete; Agustín Bolivar; Ezequiel Bonifacio, Lorenzo Faravelli, Brahian Aleman, Lucas Licht; Nicolás Dibble y Nicolás Ibáñez. Director técnico: Mariano Soso

Goles: PT 5' Licht (e/c); 39' Cobos; ST 29' Correa (Godoy Cruz).

Cambios: ST 0' Manuel Guanini por Agustín Bolivar y Eric Ramirez por Ezequiel Bonifacio (Gimnasia); 18' Victorio Ramis por Juan Garro (Godoy Cruz); 20' Nicolás Colazo por Lucas Licht (Gimnasia); 28' Javier Correa por Santiago García (Godoy Cruz); 38' Ángel González por Fabrizio Angileri (Godoy Cruz).

Árbitro: Silvio Trucco (Bien).

Estadio: Malvinas Argentinas.