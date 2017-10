Soso: "Necesitábamos ganar ante nuestra gente"

Google Plus

El entrenador Gimnasista se fue feliz por la victoria de su equipo. Foto: CieloSports

Triunfazo de Gimnasia en el Bosque. El Lobo goleó a Vélez por 4 a 0 y lo superó en todas las facetas del juego. Tras el encuentro, el técnico Mariano Soso brindó una conferencia de prensa en donde destacó el rendimiento de sus dirigidos, la resolución de los problemas colectivos que se evidenciaron en los anteriores seis partidos de la Superliga y mostró un cierto optimismo de cara a lo que se viene en el campeonato.

Al hacer un análisis sobre cómo vio a Gimnasia en el partido ante el Fortín, Soso remarcó lo siguiente: "El equipo hizo un buen partido en todos sus frentes. Destaco la tenacidad al momento de defender por parte de los jugadores y como supieron lastimar en ofensiva", afirmó.

El Lobo cortó la racha negativa como local en esta Superliga, ya que anteriormente había caído ante Huracán (1-3) y Lanús (1-3), respectivamente. Sobre la sensación de haber triunfado en el estadio Juan Carmelo Zeriilo, el entrenador Mens Sana manifestó: "Sentíamos una deuda interna. Necesitábamos ganar ante nuestra gente".

Para este compromiso, Soso decidió modificar el esquema táctico como piezas individuales del equipo. En consulta a que si encontró el conjunto ideal para plasmar su idea de juego, el ex director técnico del Sporting Cristal de Perú explicó lo siguiente: "No estoy en condiciones de afirmar que ésta sea la base de futbolistas para el once titular. Son los rivales de turno los que te van exigiendo distintas estrategias".

Soso es un técnico que vive los partidos con alta intensidad. Sin embargo, resultó extraño que festejara de forma eufórica el tercer tanto de sus dirigidos. El entrenador afirmó que "lo grité de esa manera porque fue determinante para el desarrollo del juego, nada más".

El lateral Facundo Oreja fue duda hasta el inicio del partido por una molestia aunque finalmente fue titular. En diálogo con los medios de comunicación, Soso tuvo palabras de agradecimiento para el defensor: "Destaco su participación pese al dolor muscular que tenía. Estoy profundamente agradecido", expresó.

"Abrazo la convicción que tiene este equipo para con el proyecto que tenemos", concluyó el conductor del Lobo con cierta visibilidad de felicidad en su rostro.