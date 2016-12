Huracán vs Colón: partido decisivo

Huracán irá en busca de su primera victoria. Foto:(Olé)

Es muy difícil arrancar sin mencionar la tragedia que sufrió Chapecoense, el mundo del fútbol quedo totalmente conmocionado, y no es para menos. Es que, sin dudas, es una de las mayores tragedias que ocurrió en la historia de este deporte, 71 personas dejaron su vida en busca de la consagración histórica por la Copa Sudamericana. Por eso mismo, la derrota con River parece haber pasado a un segundo plano, recordemos que para este partido, Huracán sufrirá bajas muy sensibles: Federico Mancinelli (expulsado), Igancio Pussetto y Jerónimo Barrales (lesionados), por eso Caruso Lombardi se vio obligado a concentrar por primera vez a Germán Lesman, a su vez, vuelven a la titularidad Patricio Toranzo y Diego Mendoza.

Remera que utilizará Huracán frente a Colón

El técnico de Huracán no entiende porque las cosas no salen, los de Parque Patricios generan ocasiones por partido pero no logran estar finos de cara al arco, es un encuentro muy importante para el Globo, ya que además de cortar la racha de no poder ganar de local desde el 9 de Abril (4 a 3 a San Martín de San Juan), comenzará a alejarse de la zona roja. Para el encuentro ante el Sabalero, el Tano le dio retorno a la titularidad a Patricio Toranzo, que estuvo suspendido dos fechas por la expulsión ante San Lorenzo, irá en lugar de Ignacio Pussetto. También ingresará el defensor uruguayo, Mario Risso, por Federico Mancinelli que fue expulsado ante River la fecha pasada; por otra parte, también retornará Mariano González, que remplazará a Nicolás Romat, por eso Carlos Araujo pasará al lateral derecho y Luca Sosa volverá a su posición habitual. Y el último cambio será delantero por delantero, Diego Mendoza por Jerónimo Barrales, recordemos que Germán Lesman está concentrado por primera vez y seguramente tenga minutos en cancha.

Por el lado de Colon de Santa Fe, había comenzado el torneo ilusionando a todos sus hinchas, pero hace dos fechas que viene perdiendo, y por eso, está nuevamente en la lucha por mantener la categoría. Para este encuentro, su entrenador, Paolo Montero, realizará solamente una variante: Ingresará Guillermo Ortiz en la zaga en lugar de Wilfredo Olivera.

Huracán y Colón se enfrentaron 53 veces en la máxima categoría. El conjunto Sabalero consiguió la victoria en 24 ocasiones, y logró convertir 82 goles, por otra parte, los de Parque Patricios ganaron 16 veces y marcaron 74 tantos. Igualaron en 13 cotejos. Recordemos que Colón tiene una diferencia a favor de 8 encuentros.

Posibles Formaciones:

Huracán: Marcos Díaz; Carlos Araujo, Martín Nervo, Mario Risso, Luca Sosa; Matías Fritzler, Mariano González; Alejandro Romero Gamarra, Patricio Toranzo, Javier Iritier; Diego Mendoza. DT: Ricardo Caruso Lombardi.

Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortiz, Iván Torres; Fidencio Oviedo, Gerónimo Poblete, Pablo Ledesma; Nicolás Silva, Ismael Blanco, Nicolás Leguizamón. DT: Paolo Montero.

Arbitro: Héctor Paletta.

Hora: 17:00.

Estadio: Tomás Adolfo Duco.