Azconzábal: "Aún quedan dos finales"

Antes de comenzar este partido el Globo estaba con respirador artificial, jugó la mayoría del partido sabiendo que Temperley le había ganado 1 a 0 a San Martín de San Juan, y con ese resultado estaba entrando en descenso. La poca eficacia de cara al arco durante todo el campeonato la está pagando muy cara el conjunto de Parque Patricios, pero con un gran derechazo del zurdo Gamarra desde afuera del área, los Quemeros obtuvieron una victoria y así están más cerca de lograr el objetivo, mantener la categoría. Aún quedan dos finales, y para seguir con vida tendrá que seguir sumando.

Finalizó el encuentro y los jugadores y cuerpo técnico fueron despedidos con un tibio aplauso, que el árbol no tape el bosque, Huracán aún no aseguró su permanencia y por eso la gente demostró su descontento. En conferencia de prensa, Juan Manuel Azcozábal acerca del partido expresó: “Sabemos que estos partidos van a ser así. Este encuentro era una final para nosotros”. Y agregó: “En el primer tiempo, deberíamos haber ampliado el marcador porque tuvimos chances claras. Hubo un buen desempeño defensivo, pero necesitamos mejorar la eficacia. No jugamos bien en el segundo tiempo, no me voy conforme”.

Asimismo también quedó muy conforme con el rendimiento de los jugadores, aseguró que el gran esfuerzo que pusieron los jugadores dentro de la cancha se vio reflejado en el resultado. Y por último habló sobre el mayor temor que tienen los Quemeros, sobre los promedios, sobre ese tema apuntó: “Hay que superar este obstáculo que es el promedio. Nos armamos para una final y lo vivimos así. Viene un rival de jerarquía como Lanús. Debemos superarnos para lograr un buen resultado”.